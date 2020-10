Regeringen vil tappe afviste asylansøgeres telefoner

1. Data fra mobiltelefoner

Myndighederne skal have styrket mulighed for at indhente relevant data fra udlændingenes mobiltelefoner. Det skal gøre det nemmere at identificere udlændinge og dermed skabe klarhed over, hvilket land de skal udsendes til. Det kan fx være oplysninger om udlændingens familiemæssige relationer i udlandet, kontakten med familie og venner i hjemlandet og øvrige oplysninger om den pågældendes baggrund.

2. Hurtigere bortskaffelse af ejendele

Myndighederne skal kunne sætte ind med konsekvenser over for de udlændinge, der ikke overholder retningslinjerne på udrejsecentrene. Fx vil de udlændinge, der forsvinder fra deres udrejsecenter i over tre dage uden lovlig grund, som udgangspunkt få tømt deres værelse og fjernet deres ejendele efter en uge i stedet for efter tre måneder som i dag.

3. Fratagelse af retten til aktivering og undervisning

Det skal have større konsekvenser ikke at medvirke til sin hjemrejse. De udlændinge, der ikke medvirker, vil fremover blive frataget retten til at deltage i undervisning og aktivering på det center, de er indkvarteret på. Det kunne fx være engelskundervisning eller et kursus i at starte selvstændig virksomhed.

4. Obligatorisk elektronisk kommunikation

Der skal indføres tvungen elektronisk kommunikation mellem myndighederne og den enkelte udlænding. I dag er det sådan, at Hjemrejsestyrelsen skal bruge tid på at finde vedkommende, hvis den enkelte udlænding ikke opholder sig på centret, når styrelsen fx skal forkynde visse afgørelser og indkaldelser. Fremover vil man få besked via en webbaseret løsning, hvilket skal være med til at sikre hurtigere hjemrejse.

5. Kontantbeløb for at frafalde ankesag

Asylansøgere, der får afslag på asyl i første instans, skal ud over de eksisterende støttemuligheder tilbydes en kontant bonus på 20.000 kroner for at frafalde deres ankesag i Flygtningenævnet senest 14 dage fra Udlændingestyrelsens afslag og i stedet rejse hjem.

6. Hjemrejsekontrakt

Udlændinge uden lovligt ophold skal fremover underskrive en kontrakt om, at de medvirker til at rejse hjem. Det gøres i kontrakten klart, hvad myndighederne forventer, og hvilke sagsskridt der udestår, før udlændingene kan rejse hjem. De udlændinge, der ikke medvirker til deres hjemrejse, skal fremover hurtigere mærke konsekvensen af dette. Medvirker udlændingene ikke, mister de muligheden for at få fuld hjemrejsestøtte, mister retten til at deltage i undervisning og aktivering og kan derudover meddeles et indrejseforbud.

7. Indrejseforbud

Der vil som det klare udgangspunkt gives indrejseforbud til udlændinge uden lovligt ophold, hvis de vurderes ikke at medvirke til deres hjemrejse. De vil dermed få et forbud mod at rejse ind i Schengen-landene efter hjemrejse.

Kilde: Udlændinge- og Integrationsministeriet