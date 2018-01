Regeringen vil tillade brug af peberspray i hjemmet

Hvis det står til regeringen, skal det i fremtiden være lovligt for personer over 18 år at have en peberspray i sit eget hjem. Det skal være tilfældet, uden at man i forvejen har søgt om tilladelse.

Det skriver TV2.

Regeringen har udarbejdet et nyt lovforslag om ændring af reglerne for peberspray, som efter planen bliver fremsat til efteråret.

- Jeg er glad for, at Dansk Folkeparti har været med til at sætte sagen på dagsordenen, så vi nu kan give ofrene en ekstra beskyttelse på gaderne og almindelige borgere mulighed for at føle sig mere trygge i eget hjem, siger den konservative justitsminister, Søren Pape Poulsen, i en pressemeddelelse.

Hvis lovforslaget bliver vedtaget, skal personer med et særligt behov også have lov til at bære peberspray på offentlige steder.

Et særligt behov kan opstå, hvis en person har været udsat for overfald eller er blevet forfulgt.

Peberspray består af en neutral væske, der er blandet med en stærk koncentration af potente krydderier. Sprayen giver svær svien i øjnene og åndedrætsbesvær.

Virkningen fortager sig dog gradvist efter et kort stykke tid.

I samme forbindelse vil regeringen øge straffen for ulovligt at bære peberspray.

Det Kriminalpræventive Råd har tidligere advaret mod at gøre peberspray lovligt.