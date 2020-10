Regeringen vil fremsætte et lovforslag, der skal tvinge boligkøbere til at udskifte eller fjerne gamle brændeovne, når der flytter ind.

Det skriver Miljø- og Fødevareministeriet i en pressemeddelelse.

Hvis lovforslaget vedtages, vil det 260.000 danskere skulle fjerne deres brændeovne fra hjemmet.

- Hvert år dør tusindvis af danskere for tidligt på grund af luftforurening. Privat brændefyring er den største danske bidragyder til partikelforurening.

- Vi ved, at især de ældste brændeovne står for en stor del af forureningen med skadelige partikler, der kan give både hjerte-kar-sygdomme og luftvejslidelser. Med lovforslaget tager vi et skridt mod renere luft herhjemme, skriver miljøminister Lea Wermelin (S).

Lovforslaget vil betyde, at boligkøbere efter et ejerskifte vil skulle nedlægge eller udskifte brændeovne i deres nye bolig inden for 12 måneder, hvis brændeovnen er lavet før 2003.

Ordningen skal efter planen træde i kraft fra april 2021.

-Vi stiller som krav, at der skal ske en udskiftning eller nedlæggelse af brændeovnen ved ejerskifte. På den måde får vi udskiftet til nyere og mindre forurenende brændeovne, skriver Lea Wermelin.

Kakkelovne, masseovne, antikke brændeovne og åbne pejse er undtaget fra ejerskifteordningen.

Daværende seniorrådgiver ved Rådet for Grøn Omstilling Kåre Press-Kristensen kaldte over for DR undtagelsen for en 'molboløsning', fordi blandt andet åbne pejse er 'noget af det, der har den laveste energieffektivitet, og noget af det, der bidrager til allermest forurening både i og udenfor hjemmene', da regeringen fremsatte forslaget i februar.

Ifølge pressemeddelelsen vurderes det, at der er omkring 700.000 brændeovne i Danmark, og at 260.000 af dem er produceret før 2003.

Ministeriet skriver, at hvis en boligejer er i tvivl om, hvor gammel hans eller hendes brændeovn er, kan man kontakte en skorstensfejer, der kan lave en erklæring.