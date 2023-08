Regeringens børnekoks: - Det er noget vrøvl

Fra regeringen lyder det igen og igen, at der kommer flere børn. Men professor i demografi advarer kraftigt om manglende fokus på det stik modsatte problem, nemlig at der bliver færre

Igen og igen har det lydt fra regeringen, at vi i Danmark bliver 'flere ældre og flere børn'.

Selveste statsminister Mette Frederiksen (S) sagde det i sin nytårstale, og flere ministre og ordførere har løbende gentaget budskabet.

Men det er noget vrøvl, lyder det nu fra en professor, der advarer om det stik modsatte problem, nemlig at der fødes færre og færre børn.

- Vi bliver ikke flere børn. Det er noget vrøvl. Og vi bliver ikke flere børn i forhold til antallet af ældre, der er i befolkningen. Der bliver vi færre og færre.

- Hvordan de end vender og drejer det, så bliver der færre og færre til at finansiere de ældre, siger Rune Lindahl-Jacobsen, professor i epidemiologi og demografi ved Syddansk Universitet.

Bombe under velfærden

Han forklarer, at den stigende levetid og den faldende fertilitetsrate er en bombe under velfærdssamfundet. Således er vores nuværende fertilitetsrate på 1,55 børn per kvinde langtfra nok, hvis vi skal reproducere os selv som befolkning.

- Fertilitetsraten kan godt stige og falde lidt fra år til år, men den er hele tiden under 2,1 barn per kvinde. Og så længe den er det, så er der ikke nok, til at vi bibeholder den befolkningsstørrelse, vi har, siger Rune Lindahl-Jacobsen.

Desuden gør analyseinstituttet Dream, der udarbejder prognoserne i samarbejde med Danmarks Statistik, selv tydeligt opmærksom på, at fremskrivningerne for antallet af fødsler er behæftet med 'betydelig usikkerhed'.

Sidste år lød prognosen eksempelvis på 63.385 fødsler, men der endte med kun at være 58.430 fødsler. Og for året før forholdt det sig lige modsat - her lød prognosen på 61.178 fødsler, hvor tallet endte på 63.473 fødsler.

Skød 7.000 for højt

Dog har beregningerne overordnet set vist sig at være for optimistiske. Det viser en gennemgang, som Ekstra Bladet har foretaget af prognoserne og antallet af fødte fra 2013 til 2022.

Ekstra Bladets beregninger viser således, at der er sket et fejlskøn på 6.983 fødsler for meget i perioden.

Og det er altså, hvis man kun tager udgangspunkt i de mest sikre prognoser, nemlig dem, der skulle forudsige antallet af fødsler samme år, som prognoserne blev lavet.

Rune Lindahl-Jacobsen kalder beregningen for 'helt vild' og mener, at prognoserne er alt for optimistiske.

- Det er et stort problem, at politikerne bliver ved med at sige det, når vi har en fertilitetsrate, der ligger under et bærende niveau på 2,1 barn per kvinde. Det er et meget stort problem. Det er rigtig vigtigt at finde ud af, hvorfor det sker, siger professoren.

Det bør efter hans mening undersøges grundigt.

- Der skal altså postes penge i at lave et overvågningsprogram for fertiliteten. Det her er ikke noget nyt. Det har forholdt sig sådan siden 1966, siger han.

Overvejer at ændre prognoser

Marianne Frank Hansen, souschef hos Dream, medgiver, at det er vanskeligt at spå om fertiliteten. Udefrakommende og til tider uforudsigelige faktorer som flygtningestrømme, covid-19, boligpriser og beskæftigelse kan være med til at påvirke familiernes valg om, hvornår og hvor mange børn de får.

Derfor er Dream også i gang med at kigge på, om de skal lave deres prognoser anderledes i fremtiden.

- I øjeblikket kigger vi på, om det på sigt er realistisk at komme op på en fertilitet omkring 1,9, som er den forventning, der er antaget i fremskrivningen. Det er et stykke fra det, vi ser i dag og har set de seneste år, så det kan man helt sikkert godt sætte spørgsmålstegn ved. Derfor er vi også ved at tage et grundigt kig på, om vi bør gøre det anderledes, siger Marianne Frank Hansen.