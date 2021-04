Regeringens dødfødte plan: Kaldte den selv umulig

Løsningen med at hjælpe de danske børn i syriske lejre uden at hjælpe deres mødre er tidligere blevet manet i jorden af selv samme regering, som nu står bag planen

Regeringen har gang på gang sagt, at man ikke kan tage de danske børn i syriske lejre hjem, uden at deres mødre følger med.

Allerede i oktober 2019 sagde udenrigsminister Jeppe Kofod om sagen til TV2:

- De IS-krigere, der er rejst til Syrien for at kæmpe sammen med Islamisk Stat, har vendt Danmark ryggen. De er ikke danskere i den forstand længere. Det er en uhyre kompliceret situation, men alle ved, at det at skille børn fra deres forældre ikke i sig selv er muligt.

Nu har regeringen så med selv samme udenrigsminister efter massivt pres i sagen nedsat en 'taskforce', der har til mål at afsøge løsninger, hvor man kan hjælpe børnene uden at hjælpe mødrene.

En løsningsmodel som af en række eksperter er blevet dømt tæt på umulig.

Ekstra Bladet har spurgt Statsministeriet og Udenrigsministeriet om, hvad der har ændret sig siden dengang.

Statsministeriet har henvist til Udenrigsministeriet, og Udenrigsministeriet henviser til en Ritzau artikel, hvor Jeppe Kofod ikke svarer på spørgsmålet.

Mette F. kunne ikke garantere egen løsning i midt marts

Så sent som i midten af marts 2021 sagde statsministeren i Folketingssalen, at man ikke vidste, 'om man så at sige bare kan tage nogle børn'.

Hun fortsatte ved at beskrive, at ved hjemtagelse af danske børn, så var der ikke garanti for, at det kunne lykkedes uden at tage mødrene med.

- Man må ikke, synes jeg, foregive, at man kan garantere danskerne, at det ikke betyder, at familierne følger med, sagde Mette Frederiksen.

Taskforcens mål om en løsning, der ikke involverer forældrene - som statsministeren ikke kunne garantere i midten af marts - er ligeledes blevet kritiseret efterfølgende. Enhedslisten, der ikke gik med i aftalen om taskforcen, kaldte blandt andet løsningen en 'syltekrukke'.

Udenrigsminister Jeppe Kofod blev 22 december sidste år spurgt ind til, om den danske stat er retligt forpligtet til at tage et barns forældre hjem, hvis et barn evakueres fra lejrene. Her svarede Kofod:

- Det bemærkes, at det er vurderingen, at en forælder ved samtykke til evakuering af sit barn ikke kan give uigenkaldeligt afkald på retten til familiesammenføring med barnet i Danmark, i det omfang en sådan ret følger af Danmarks internationale forpligtelser, herunder EMRK artikel 8 om retten til respekt for privat- og familieliv.

Ifølge Kofod selv kan man altså på grund af Den Europæiske Menneskerettighedskonvention - og retten til familieliv som er en del af konventionen - ikke afskrive, at mødrene har ret til familiesammenføring med barnet, hvis man bringer børnene til Danmark, selv hvis mødrene underskriver samtykke til adskillelse fra deres børn.

Denne artikel i konventionen har en række eksperter ligeledes fremhævet, som værende en akilleshæl for regeringens aftale med Liberal Alliance, Venstre, Radikale og SF om taskforcen - eller arbejdsgruppen, om man vil - der skal finde en løsning udenom mødrene.

