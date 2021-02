Regeringens eksperter undsiger Heunicke

Da Magnus Heunicke onsdag blev spurgt, hvorfor regeringen ikke har bedt referencegruppen om at regne på, hvad der ville ske, hvis 5. til 8.-klasserne kom tilbage til skolerne svarede han, at ekspertgruppen i deres rapport fra januar havde lavet en prioriteret rækkefølge over, hvad man skulle regne på først.

Men det er medlemmer fra referencegruppen uenige i, og læser man rapporten tegner der sig også et andet billede.

Det skriver Berlingske.

Ifølge Jes Søgaard, der er medlem af referencegruppen og professor i sundhedsøkonomi ved SDU betyder prioriteringerne i rapporten ikke, at man kun kan regne eller lempe på et område, før man kan gå i gang med det næste.

- Det kunne man sagtens. Vi sagde til politikerne, at hvis I vil, kan I godt vende rundt på det. Det her er ikke skåret i videnskabelig granit. Vi ville heller ikke have protesteret, hvis man havde regnet på for eksempel liberale erhverv med frisører før udvalgsvarebutikker, selvom de to områder er nævnt i omvendt rækkefølge. Rækkefølgen var ikke tilfældig, men baseret på vurderinger mere end data, siger Jes Søgaard til Berlingske.

Professor Michael Svarer, der også er en del af referencegruppen, siger desuden til Berlingske, at det altså er en politisk beslutning, at man ikke har regnet mere på konsekvenserne af at åbne mere op for skoler og uddannelser. Han fortæller også, at gruppen godt kunne have regnet på at sende afgangselever og 5. til 8.-klasserne samtidig.

Ekstra Bladet har beskrevet, hvordan et nyt hold værnepligtige trækker i trøjen mandag 1. marts, selv om der ikke er blevet regnet på, hvad det betyder for smitten.

