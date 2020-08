Regeringens udspil: Så længe skal nattelivet være lukket

Hvis det står til regeringen, skal landets diskoteker og det resterende natteliv holde lukket et godt stykke tid endnu.

Under gårsdagens forhandlinger om genåbningens fase fire lagde regeringen et udspil til en aftale på bordet. I dette fremgår det ifølge Ekstra Bladets oplysninger, at diskoteker og nattelivet fortsat skal holdes lukket til og med 31. oktober 2020.

Det bliver ikke udspecificeret i udspillet, hvad betegnelsen 'natteliv' konkret dækker over.

Forhandlingerne mellem regeringen og Folketingets partier sluttede ved midnatstid, uden at man var nået til enighed om en aftale for genåbningens fase fire.

Derfor er det stadig uklart, hvorvidt det vil lykkes regeringen at komme igennem med ønsket om at forlænge nedlukningen af diskoteker og natteliv til og med 31. oktober.

Sundhedsfagligt uforsvarligt

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) har tidligere indikeret, at regeringen ikke er klar til at genåbne nattelivet i august, som der ellers var lagt op til i en politisk aftale fra begyndelsen af maj.

- Vi kommer ikke til at lægge noget frem, der er sundhedsfagligt uforsvarligt. Du hører jo Kåre Mølbak i dag sige, at det vil være uforsvarligt at gå videre med en stor genåbning af nattelivet. Hvis det er myndighedernes anbefaling, kommer vi ikke til at foreslå det, sagde Heunicke 4. august til DR.

Bekymring

Kåre Mølbak, faglig direktør i Statens Serum Institut, havde forinden udtalt, at han 'meget vanskeligt' kunne forestille, 'at der er nogen sundhedsfaglige argumenter for at åbne yderligere, når vi ser, at smitten har været stigende de seneste uger.'

Her var det især genåbningen af nattelivet, som bekymrede den faglige direktør.

- Det er netop i de sammenhænge, at vi har erfaring for, at der kan ske smitte, fordi man typisk er sammen med folk, som man ikke kender, sagde han til DR.

Det er planen, at de videre forhandlinger om genåbningens fase fire genoptages fredag.

