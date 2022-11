Regeringsforhandlinger fortsætter i de næste to uger

Der er lagt op til langvarige forhandlinger om en regeringsdannelse i Danmark.

Forhandlingerne, der blev indledt fredag i sidste uge, kommer som minimum til at fortsætte i de kommende to ugers tid, meddeler Socialdemokratiet i en pressemeddelelse.

Her fremgår det, at der er planlagt 'indledende forhandlinger' til og med torsdag 24. november.

Der er foreløbig holdt cirka 30 møder med partierne og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget, lyder det i pressemeddelelsen.

- Vi er nået langt i de her dage og går videre i næste uge. Der er nogle partier, der ikke kunne deltage i de her dage, siger kongelig undersøger og fungerende statsminister Mette Frederiksen (S) efter fredagens forhandlinger i Statsministeriet.

Mandag i næste uge bliver der afholdt et fælles temamøde for alle partier om børn og unges trivsel og dannelse på Marienborg, statsministerens embedsbolig.

- På mandag vil vi fokusere på det, der blev snakket meget om i valgkampen. Børn og unge, robusthed, behov for myndiggørelse, mistrivsel og sårbarhed. Det har vi et møde om i næste uge med Folketingets partier, siger Mette Frederiksen.

- Forhandlingerne fortsætter derefter på det grønne område: miljø, biodiversitet og klima.

- De indledende runder på de store politiske samfundsdagsordener kommer formentlig til at fortsætte et stykke tid endnu, siger hun.

På tirsdag forhandles der i Statsministeriet på Christiansborg igen om økonomi, reformer og håndtering af inflation.

Efter en fridag fra forhandlingerne onsdag forhandles der videre på torsdag i Statsministeriet, denne gang om klima, miljø, natur og grøn omstilling.

Samme emner er centrum for forhandlingerne fredag i næste uge samt mandag 21. november og torsdag 24. november.

Imellem disse forhandlinger bliver der tirsdag 22. november afholdt endnu et fælles temamøde for alle partier på Marienborg, denne gang om udenrigs- og sikkerhedspolitik

Samme dag bliver der afholdt bilaterale møder med hvert af de i alt fire nordatlantiske medlemmer i Folketinget.

Socialdemokratiet meddeler, at man undervejs i drøftelserne med partierne vil forsøge at få tilslutning til en hastebehandling i Folketinget af et forslag til en midlertidig bevillingslov for det kommende finansår, som vil blive fremsat af en ny regering.

Finansloven skal sædvanligvis vedtages i december i Folketinget, men med udsigt til langstrakte regeringsforhandlinger, er det aktuelt at lave en midlertidig bevillingslov.

Det er i dette årtusind også sket i 2001, 2007 og 2011.