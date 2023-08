Regeringsprofiler i korankolbøtter

For et halvt år siden lød det samstemmende fra regeringspartierne, at et forbud mod koranafbrændinger ikke kunne komme på tale

Man skal ikke bladre langt tilbage i kalenderen for at finde ud af, at regeringspartierne for ganske nylig havde en helt anden holdning til koranafbrændinger, end det nu er tilfældet.

For hvor regeringen nu vil gribe ind over for koranafbrændingerne med et ukendt 'juridisk værktøj', så var retsordførerne fra regeringspartierne af en noget anden holdning, da de blev spurgt til emnet i januar i år.

Her lød det samstemmende fra partierne til Kristeligt Dagblad, at de var imod lovgivningsmæssige tiltag på området.

Dermed har partierne siden foretaget noget af en U-vending i spørgsmålet.

Lars Løkke Rasmussen (M) forsvarede mandag regeringens plan om at indskrænke ytringsfriheden ved at forbyde koran-afbrændinger i et endnu ukendt omfang. Direkte adspurgt, om man dermed bøjer sig for den voldelige opstandelse i Mellemøsten, reagerede udenrigsministeren tydeligt irriteret Mandag måtte udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen forsvare regeringens ønske om at indskrænke ytringsfriheden herhjemme.

Ingen grund til at ændre det

Artiklen fra januar blev bragt i Kristeligt Dagblad, efter at Rasmus Paludan havde brændt koraner af, hvilket medførte protester i blandt andet Tyrkiet og Pakistan.

Derfor ønskede partiet Kristendemokraterne, at blasfemiparagraffen skulle genindføres.

Men det afviste regeringspartierne pure.

- Jeg mener ikke, der er behov for yderligere lovgivning på området. Vi har en grundlovssikret ytringsfrihed under ansvar i Danmark, og den ser jeg ingen grund til at ændre på, lød det eksempelvis fra Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen.

Moderaternes daværende retsordfører, Henrik Rejnholt Andersen, stemte i.

- Vi kan ikke ændre lovgivningen på grund af enkeltsager. Det er meget dumt, hvad Rasmus Paludan laver, men vi kan ikke stoppe ytringsfriheden.

Preben Bang Henriksen har ikke svaret på Ekstra Bladets henvendelse. Arkivfoto: Anthon Unger

Dobbelt kolbøtte

I 2017 var Socialdemokratiet det eneste parti, der var imod at afskaffe blasfemiparagraffen, men i januar var der nye toner.

Fra Socialdemokratiets retsordfører, Bjørn Brandenborg, lød det nu, at de havde skiftet holdning og derfor heller ikke ønskede yderligere lovgivning på området.

Et standpunkt, som Brandenborg gentog i et interview med Berlingske, der blev bragt mandag i denne uge.

- Der må ikke herske tvivl om, at ytringsfriheden og alt, hvad der følger med den, er nogle meget grundlæggende værdier i det danske samfund. De står til enhver tid over hensynet til religion. Derfor mener jeg heller ikke, at der hverken nu eller i fremtiden er brug for yderligere lovgivning på det her område. Jeg synes, vi har en god grundlovssikret ret, som vi kan være stolte af og skal passe på, sagde Brandenborg til Berlingske.

Men nu har partiet så igen skiftet holdning.

'Situationen er ændret'

Ekstra Bladet har forsøgt at få interviews med både Bjørn Brandenborg (S), Preben Bang Henriksen (V) samt Moderaternes nuværende retsordfører, Tobias Grotkjær Elmstrøm.

Ingen af dem er vendt tilbage på Ekstra Bladets opkald.

I en sms skriver Preben Bang Henriksen, at 'situationen har ændret sig'.

'Situationen er da unægtelig ændret. Og hvis ytrings- eller handlefriheden er indskrænket så er det alene over for de enkelte, der vil brænde koraner foran ambassader. Ikke for resten af danskerne,' skriver han.

Ekstra Bladet har herefter spurgt ham om, hvad han mener, der har ændret sig. Det har han ikke svaret på tirsdag eftermiddag.

Socialdemokratiets Bjørn Brandenborg har ikke besvaret Ekstra Bladets henvendelse, men er i stedet gået på Facebook, hvor han skriver, at han stadig mener 'hvert et ord' - efterfulgt af et 'men':

'Jeg accepterer samtidig, at regeringen har adgang til sikkerhedsvurderinger om situationen. Derfor står jeg bag ambitionen om at finde et initiativ, som ikke begrænser ytringsfriheden og religionskritikken, men som heller ikke gør, at nogle få enkeltpersoner sætter danskeres sikkerhed og i værste fald liv over styr,' skriver han.