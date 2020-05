Regioner: En milliard er langtfra nok til flere ældre

Forud for forhandlingerne om regionernes økonomi for 2021, der er startet mandag eftermiddag, afviser Danske Regioners formand, Stephanie Lose (V), helt finansminister Nicolai Wammens (S) syn på, hvad der er penge nok.

Nicolai Wammen sagde før mødet, at udviklingen i antallet af børn og ældres ekstraomkostninger for sundhedsvæsnet i 2021 - hvad der beskrives som det demografiske træk - er på omkring en milliard kroner.

- Inden for sundhed er stigningen i udgifterne per borger højere, når det kommer til den aldersgruppe, der fylder mest, nemlig de ældre.

- En milliard kroner vil slet ikke kunne dække hverken demografi eller øgede medicinudgifter, siger Stephanie Lose.

Hun var samtidig noget afvisende over for Nicolai Wammens udmelding om, at Danske Regioner kan finde en større sum penge ved at spare på eksterne konsulenter. En besparelse der så kan gå til andre dele af sundhedsvæsnet.

- Vi har meget svært ved at se for os, at der ligger en guldgrube og venter, når det kommer til konsulenter.

- Rigtigt mange af vores udgifter til konsulenter ligger inden for it. Det er et udtryk for, at der er mange it-projekter i sundhedsvæsnet. Alt fra digitale konsultationer til elektroniske patientjournaler. Det er ikke projekter, jeg ser for mig, at vi skal lade være med at gennemføre, sagde Stephanie Lose.

Finansministeren, der ankom efter regionsrådsformanden, mente dog nok, at der kan findes noget på konsulentfronten.

- Jeg tror, alle har godt af at gå tingene igennem med en tættekam og se, om der ikke er eksterne konsulentudgifter, der kan nedbringes.

- Staten har sparet 800 millioner kroner, vi forventer også at finde et betragteligt beløb i kommunerne, og jeg synes også, at regionerne skal have en konstruktiv tilgang, siger finansministeren.

Når det kommer til, om en milliard ekstra er nok, siger Nicolai Wammen:

- Jeg håber, at når vi engang forlader forhandlingslokalet, er det med en aftale, som både regioner og stat synes, er fornuftig.

- Men det er ikke en stor nyhed, at kommuner og regioner kommer med deres krav til en forhandling. Og så finder man en løsning sammen.

Ud over de normale diskussioner står regionerne med udgifter på et 'anseligt milliardbeløb' til coronakrisen. Det er til både testkapaciteten, værnemidler og den pukkel af udskudte operationer og behandlinger, der er opstået.

Staten har oplyst, at den vil dække den regning. Præcis hvor stor den er, kunne hverken Stephanie Lose eller Nicolai Wammen komme ind på mandag.