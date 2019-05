Regnede med at være klar: Mette stadig syg

Tre dage inde i valgkampen er Socialdemokratiets formand fortsat slået ud af et slemt maveonde.

Socialdemokratiets politiske ordfører, Nicolai Wammen, bekræfter over for Ekstra Bladet, at han også i dag, torsdag, er vikar for S-formanden.

- Ja, det er jeg, svarer han Ekstra Bladet i en sms på spørgsmålet, om han fortsat vikarierer for sin chef.

Ekstra Bladet har også forsøgt at få en kommentar fra Nicolai Wammen til, hvornår Mette Frederiksen nu ventes tilbage i valgkampen.

Det kommer der dog ikke noget klart svar på:

- Jeg håber, hun er klar hurtigst muligt. Og jeg ved, at Mette virkelig ser frem til at kunne komme ud og møde danskerne, skriver Nicolai Wammen.

Mette Frederiksen på Facebook, hvor hun fortalte om sin sygdom. Video: Facebook

Mette Frederiksen meldte tirsdag ud, at hun regnede med at være tilbage på kampagnesporet tirsdag, efter hun i begyndelsen af ugen var blevet indlagt med maveonde på Herlev Hospital.

- Jeg håber på, jeg satser på, og jeg arbejder på at blive klar igen snart med saltvand og citronsaft, jeg drikker. Jeg bliver ikke klar i dag. Jeg bliver det heller ikke i morgen, men jeg krydser fingre for, at jeg er klar torsdag, lød det fra Mette Frederiksen.

Mette Frederiksen meldte allerede før valgudskrivelsen tirsdag ud, at hun var blevet syg og indlagt på hospitalet.

Mandag aften delte den socialdemokratiske formand et billede på Facebook af sin hånd med et drop.

Og tirsdag over middag beskrev S-formanden sin sygdom som et 'slemt maveonde', som hun dog hurtigt regnede med at komme sig over.

Blot en time og syv minutter efter Facebook-opdateringen, hvor Mette Frederiksen viste et billede af sine ben i en hospitalsseng, valgte Lars Løkke Rasmussen at bede om ordet i Folketingssalen for at udskrive valget.

Samme aften optog Mette Frederiksen, tydeligt svækket, en Facebook-video fra sit hjem, hvor hun fortalte om sygdommen.