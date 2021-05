Regnskab afslører: Medlemsflugt fra Alternativet

Blot 2410 medlemmer er, hvad der er tilbage i Alternativet.

Det afslører partiets regnskab, som Ekstra Bladet har gennemgået forud for partiets landsmøde i weekenden.

Til trods for at man er gået fra 6210 til 2410 på et år, er partiets politiske ordfører, Torsten Gejl, ikke overrasket.

- Det kan jeg egentlig godt forstå, når man ser på, hvad der er sket i Alternativet. Det er en naturlig reaktion, siger han til Ekstra Bladet.

- Jeg glæder mig over, at der stadig et par tusinde medlemmer tilbage. De vil gøre alt for Alternativet og den bæredygtige omstilling.

- Hvad mener du med, at du godt kan forstå det?

- I forhold til den historie, vi har haft, er vi nede på vores kernemedlemmer.

- Vi er sluppet op for møgsager.

- Nu kommer der ikke flere?

- Nej. Folk opfører sig rigtig godt og fokuserer på politikken. Vi har fået en rigtig god ny leder, som samler os.

Artiklen fortsætter under faktaboksen ...

Gejl alene i Folketinget Torsten Gejl er Alternativets eneste mand i folketingsgruppen. Han afviste kort efter Josephine Focks pludselige udmelding om at stoppe i 2020, at han stiller op som politisk leder. Josephine Fock afløste Uffe Elbæk som ny politisk leder i februar 2020. Valget af Fock som ny leder blev starten på en voldsom uro blandt partimedlemmer i og uden for Folketinget. Blandt andet blev Josephine Fock anklaget for krænkende adfærd, da hun sad i Folketinget fra 2015 til 2018. Kaosset kulminerede, da fire ud af partiets fem folketingsmedlemmer meldte sig ud af partiet for at blive løsgængere, herunder medstifterne Uffe Elbæk og Rasmus Nordqvist. Da Josephine Fock trak sig, udtalte hun i en pressemeddelelse, at det havde været for 'svært at samle partiet'. Nu er det borgmester for kultur og fritid i Københavns Kommune Franciska Rosenkilde, der er partiets politiske leder. Vis mere Vis mindre

Fra 10.000

I 2017 havde partiet flere end 10.000 medlemmer på landsplan, men gentagne møgsager og uro i partiet har sendt medlemmerne på flugt.

- Man kan jo sagtens tolke det som en 'mavepuster' eller en 'medlemsflugt'. Har du den opfattelse?

- Som jeg siger, er det en naturlig konsekvens af det, vi har været igennem.

- Jeg kunne godt have ønsket mig flere, men jeg er meget tilfreds med dem, vi har. Uden den boblen, der er hos vores medlemmer, havde vi ikke kunnet rejse os igen. Men det gør vi, siger Gejl og garanterer, at partiet endnu er stående ved et kommende kommunal- og folketingsvalg.

Artiklen fortsætter efter videoen ...

I marts sidste år tog flere af partiets profiler deres gode tøj og gik og efterlod formand Josephine Fock med blot et enkelt folketingsmedlem.

Ingen energi i 2020

Hen over weekenden holdet partiet landsmøde, og det er ikke et møde, hvor Torsten Gejl vil se bagud.

- Hvad kommer du til at sige på landsmødet om 2020?

- Vi ved godt alle, hvad der er sket, og der er ikke så meget energi at hente i det.

- Det gode er, at dem, der er til stede i morgen, har været dybt nede og fundet ud af, hvor meget Alternativet og den bæredygtige omstilling betyder.

Gejl kan samtidig trøste sig ved, at regnskabet samtidig viser, at partiet leverede et overskud på 800.000 kroner for 2020.