Rejsebranche jubler: Varmecheck går til varme... på Mallorca

Det var 'godt nyt, at pengene nu kommer ud og hjælper danskere, der har været hårdt ramt af høje energipriser', lød det fra Dan Jørgensen i sidste uge.

Og danskerne har da også brugt den nu udbetalte varmecheck på varme.

Men tilsyneladende ikke den fra gasfyret.

Rejsebranchen her til lands jubler nemlig over et uventet boom i salget af rejser til sydens varme. Det skriver mediet STANDBY.dk, der har talt med rejsebosser hos flere af landets største bureauer.

- Vi kan se en forskel på salget. Specielt i lørdags og mandag, tirsdag og i dag, onsdag, i denne uge, har vi været markant over salget samme tid for en uge siden. Bare mandag og tirsdag i denne uge, er vi 32-33 procent over de samme dage i sidste uge, siger administrerende direktør Peder Hornshøj til STANDBY.dk og tilføjer:

- Andre ting kan spille ind, men varmechecken kan være en god del af forklaringen på det stigende salg. Vi kan også se, at salget af vinterrejser nu er kommet i gang. Det gik tungt før sommerferien, mange har holdt sommerferie i Danmark, og så vil de rejse til vinter. De seneste seks-otte dage er salget af vinterrejser kommet godt i gang, det kan også skyldes varmechecken.

Også hos konkurrenten, Spies, er salget boostet, udtaler kommunikationschef Sofie Folden Lund:

- Bare onsdag i sidste uge, den 10. august (udbetalingsdagen, red.), blev der booket 25 procent mere end mandag og tirsdag i sidste uge.

Glenn Bisgaard, der er salgsdirektør i Apollo Rejser Danmark, bekræfter den positive tendens for rejsebranchen.

- Mon ikke nogle har valgt at bruge varmechecken på lidt varme sydpå? Jeg synes, vi ser lignende tendenser når der udbetales overskydende skat, eller når danskerne på anden vis får ekstraordinære, uventede midler udbetalt af staten.

Skæverter en masse

Ekstra Bladet har de seneste dage skrevet om, hvordan varmechecken har slået nogle gevaldige skæverter på vej ud til værdigt trængende danskere.

Bl.a. har både Koldings borgmester, en rigmand fra DSV og mere end 100 unge fra bosteder uden varmeudgifter fået udbetalt varmechecken.

Sidstnævnte har endda brugt pengene på stoffer og spil, siger direktøren for Den Sociale Udviklingsfond, der står bag bostederne.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra klima- og energiminister Dan Jørgensen (S). Han har ikke ønsket at udtale sig til historien.

