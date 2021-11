Rejsekammerater: Tager til Afrika sammen

Skal se på langsomme både: Statsminister Mette Frederiksen og oppositionsleder Jakob Ellemann-Jensen rejser til Ghana for at se på indsatsen mod pirateri, som er plaget af gummibåde, der ikke kan sejle hurtigt nok

En opsigtsvækkende fælles rejse for statsministeren og Venstres formand er på programmet i denne uge.

De tager til Afrika for at se på gummibåde til 27 mio., der har problemer med hastigheden.

Mette Frederiksen og Jakob Ellemann-Jensen tager således på fælles tur til Ghana, hvor de sammen vil besøge det danske fregatbidrag i Guineabugten, oplyser Statsministeriet i en pressemeddelelse.

Besøget falder samtidig med 60-året for etableringen af diplomatiske forbindelser mellem Ghana og Danmark, som er blandt Danmarks vigtigste samarbejdspartnere i Vestafrika.

- Jeg ser meget frem til at besøge det danske bidrag til pirateri-bekæmpelse i Guineabugten. Danmark er en af verdens største søfartsnationer, og vi har derfor en særlig interesse i at værne om den frie maritime verdenshandel. Derfor er Danmark igen gået forrest i kampen mod pirateri for at sikre den frie sejlads og vores søfolks sikkerhed, siger Mette Frederiksen.

Motor-problemer

En del af pirat-indsatsen er Frømandskorpsets to nye 550 hestekræfters gummibåde til en pris på 27 millioner kroner. Der har dog været tekniske problemer. Bådene er særdeles vigtige, men de sejler simpelthen ikke hurtigt nok.

