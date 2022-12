Rejsekongen stikker af

Det plejer at gå fuldstændig galt.

Men nu vil Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen også prøve det. Nemlig at være udenrigsminister og partileder på samme tid.

Som udenrigsminister i den nye SVM-regering får Lars Løkke hundredvis af rejsedage med hotelovernatninger og diplomati på de bonede gulve. Dermed bliver Moderaternes uprøvede folketingsgruppe i høj grad overladt til sig selv. Med en ofte fraværende politisk leder i en flerparti-regering.

I nyere politisk danmarkshistorie har præcis den kombination været tæt på at ødelægge SF og Liberal Alliance. Og forklaringen er enkel, mener Ekstra Bladets politiske kommentator Henrik Qvortrup.

Sidder i en flyvemaskine

– Problemet er meget håndgribeligt. At man ikke er hjemme. At man ikke har styringen med dagligdagen, fordi man sidder i en flyvemaskine. Ikke kan gå med til gruppemøder og andre ting. Derfor mangler man som politisk leder føling med, hvad der foregår, fordi ens fokus er et andet sted, forklarer han.

– Hvis det så var et nogenlunde selvkørende parti ... Men uden at skulle genere Moderaterne, så er det ikke lige det, som slår en først, fortsætter Henrik Qvortrup.

Men selvom Liberal Alliance faktisk havde selvkørende politikere og erfarne organisationsfolk i ledelsen, endte det katastrofalt, da Anders Samuelsen både ville være partiformand og udenrigsminister i VLAK-regeringen.

Nedslagtning

Folketingsvalget i 2019 blev en regulær nedslagtning. Liberal Alliance gik fra 13 til fire mandater. Anders Samuelsen og andre ledende partifolk blev ikke genvalgt. Herunder den daværende gruppeformand Christina Egelund, som Løkke netop har hentet ind som forskningsminister for Moderaterne.

To udenrigsministre der blev vraget af vælgerne. Samuelsen smadrede næsten det parti, som han var formand for. Jeppe Kofod har dog endnu ikke været formand for noget parti. Foto: Miriam Dalsgaard/Ritzau Scanpix

Helt galt gik det også for SF, da den daværende formand Villy Søvndal i 2011 blev udenrigsminister i S-SF-R-regeringen. Mens Søvndal fløj verden rundt, tabte han på få måneder grebet om sit eget parti. Søvndal havde hverken styr på baglandet, folketingsgruppen eller de to andre regeringspartier. Efter fløjkrige, kaos og formandsopgør blev SF mere end halveret ved valget i 2015.

Villy Søvndal ville både være partiformand og udenrigsminister. Det efterlod SF i ruiner. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Konservativ nedtur

De konservative blev ligeledes mere end halveret ved valget i 2011. Det skete, efter partiets formand og politiske leder Lene Espersen i valgperioden havde prøvet kræfter med udenrigsministerposten.

Lene Espersen var både formand og udenrigsminister. Efter sagen - hvor hun meldte afbud til et arktisk møde med Hillary Clinton - tog den konservative nedtur fart. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

– Man skal vel helt tilbage til Niels Helveg og Uffe Ellemann, før der er eksempler på stærke udenrigsministre, som ikke har efterladt deres parti nødlidende. Men det har så også været velfungerende partier, konstaterer Henrik Qvortrup.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Qvortrup: Egoistisk af Løkke

– At vælge udenrigsministerposten er grundlæggende et egoistisk valg fra Løkkes side. Han har lavet en masse politik i Danmark, men mange fik det indtryk i valgkampen, at han for alvor havde lyst til at skrue på håndtagene i forhold til at reformere velfærdssamfundet. Men det gør man jo ikke som udenrigsminister, siger politisk kommentator Henrik Qvortrup.

Han erkender, at han blev overrasket over, at Løkke ikke valgte eksempelvis Indenrigs- og Sundhedsministeriet.

– Det her lugter af, at han skal realisere sig selv som udenrigsminister. Nu er jeg meget polemisk ... men måske skabe nogle internationale kontakter, der skal skabe basis for yderligere karrierehop om to-tre år. Det er udenrigsministerposten genial til, siger Qvortrup.

Løkke med sine nye ministre. Moderaternes folketingsgruppe er tømt for parlamentarisk erfaring. Fra venstre: ældreminister Mette Kierkgaard, klima- og energiminister Lars Aagaard, udenrigsminister Lars Løkke, kulturminister Jakob Engel-Schmidt og forskningsminister Christina Egelund. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Qvortrup er dog overbevist om, at Løkke bliver en supergod udenrigsminister:

– Han er jo en kompetent politiker, og der vil blive lyttet ekstra meget til en udenrigsminister, der har været statsminister i Danmark.

Til gengæld kommer Moderaternes folketingsgruppe altså ikke til at lytte så meget til den mand, som fik dem ind i politik. Den eneste fra gruppen med folketingserfaring, Jakob Engel-Schmidt, er nu kulturminister - mens partifællen Mette Kierkgaard er blevet ældreminister.

De har alle tre prøvet kræfter med udenrigsministerposten, mens de stod i spidsen for deres partier. Det gik galt. Her til Villy Søvndals afskedsreception efter han var blevet ramt af sygdom. Foto: Linda Johansen/Ritzau Scanpix