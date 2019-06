Rekordmange besøgte Folkemødet - nu med mere fokus

Folkemødet anno 2019 har på sin vis været et test år for organisationen bag. Det er nemlig første gang, at der har været et egentligt tema for den politiske festival på Bornholm.

Men det er muligvis ikke sidste gang. Det fortæller Mads Akselbo Holm, der er direktør for Foreningen Folkemødet.

- Personligt synes jeg, at det er en succes, at vi har sat et tema ned over Folkemødet, siger han.

Temaet har været FN's 17 verdensmål. Og det er blevet modtaget rigtig godt, mener direktøren.

- De stadepladsholdere, som er med på Folkemødet, har taget verdensmålstemaet til sig, siger han.

- De har arbejdet med en ambition om at omsætte det, vi definerer som nogle til tider flyvske verdensmål for den almindelige borger, ned til nogle konkrete hverdagsmål.

Han fortæller, at en tematisering kan være i spil til Folkemødet næste år. Men først og fremmest skal holdet bag have noget søvn og evaluere.

- Der er en masse god erfaring at bygge på, så vi kan træffe nogle gode beslutninger for de kommende år, siger Mads Akselbo Holm.

I alt besøgte 114.000 mennesker Folkemødet. Særligt fredag var god, da 45.000 mennesker lagde vejen forbi. Det er en rekord, fremgår det af Folkemødets hjemmeside.

Torsdag satte også rekord for besøgende på en åbningsdag med 32.000 gæster. 114.000 er det akkumulerede tal, når man lægger gæster fra alle dagene sammen.

Omkring 70 procent af Folkemødets events omhandlede et eller flere verdensmål.

I Bornholms Lufthavn var der dog ikke meget succes lørdag, hvor vejret satte en stopper for flytrafikken fra omkring klokken 14.

I alt var cirka 20.000 mennesker igennem lufthavnen lørdag, og mange af dem oplevede forsinkelser, oplyser lufthavnschef Christina Dideriksen.

Hun fortæller, at de længste ventetider lørdag var op mod seks timer.

- Kommunikationen kan altid blive bedre. Men vi forsøgte at kommunikere så meget som muligt, vi havde ikke så meget viden om, hvad vi skulle fortælle folk, siger lufthavnschefen.

Søndag har lufthavnens passagerer igen været ramt af forsinkelser.

Politiet har derimod haft et roligt folkemøde, fortæller kommunikationsansvarlig hos Bornholms Politi Mikael Schollert.

- Vi har snakket om, at det nok har været et af de mest rolige folkemøder, hvis man kigger på aften- og nattetimerne, siger han.

Han fortæller, at det eneste bump har været vejret, men ifølge ham blev det håndteret godt.