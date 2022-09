Rektor: Josue vil ind i politik

Efter flere dages stormvejr om Søren Pape Poulsens ægtefælle, er Josue Medina Vasquez og pressechefen for Det Konservative Folkeparti taget til Den Dominikanske Republik, hvor de mødtes med den samme rektor, som Ekstra Bladet havde et møde med få dage senere

Søren Pape Poulsen (K) har i otte-ni år rejst med en historie om, at hans udkårnes onkel var den daværende præsident i Den Dominikanske Republik.

Det viste sig at være det pure opspind, hvilket Ekstra Bladet for nylig afslørede.

Den redelighed har Søren Pape den seneste tid haft travlt med at undlade at gå i dybden med, alt imens han ikke har vist sig side om side med sin dominikanske ægtefælle, Josue Medina Vasquez, der nu også hedder Poulsen.

Søren Pape Poulsen med sin mand, Josue Medina Vasquez Poulsen. Foto: Jonas Olufson

Papes ægtefælle har da også selv haft nok at se til, viser det sig.

Til Ekstra Bladets udsendtes store overraskelse afslører hans gamle rektor i et interview, at hans tidligere elev har fortalt ham, at han er på vej ind i politik. Ikke i Den Dominikanske Republik, men i Danmark.

Det er den opfattelse, Jose Luis Sosa, hvis fulde titel er akademisk leder, har fået, efter Josue Medina Vasquez Poulsen så sent som nogle få dage før aflagde ham et besøg på den fornemme privatskole Colegio Luis Muñoz Rivera.

Havde journalist med

Ekstra Bladet er atter rejst til Caribien i håb om at blive klogere på hovedpersonen, Josue Medina Vasquez Poulsen. Manden, som står til at blive førstemand, hvis Pape bliver statsminister.

Fra sin side af skrivebordet i det aircondition-afkølede kontor fortæller Jose Luis Sosa med et bredt smil om Josue Medina Vasquez Poulsen. En god dreng med store og endda diplomatiske evner.

- Jeg kender ham ret godt, fordi han skilte sig meget ud som elev. Hvis ikke den bedste, så var han en af det bedste i sin klasse, fortæller rektoren, der tilføjer, at den dengang unge mand værnede om skolens værdier og var 'meget respektfuld og støttede sine klassekammerater'.

- Som den fremragende elev han var, hjalp han de andre, når de havde brug for det.

Jose Luis Sosa nikkede smilende, da Ekstra Bladet viste ham et billede af Det Konservative Folkepartis pressechef, Filip Lauritzen, og spurgte, om det var ham, der ledsagede Josue Medina Vasquez Poulsen under besøget på skolen. Foto: Per Rasmussen

Josue Medina Vasquez Poulsen gav under mødet også indtryk af, at han får hjælp til sit politiske arbejde.

- Der var en anden person med, jeg tror han var journalist, fortæller Jose Luis Sosa.

- En journalist fra Danmark eller herfra?

- Nej, ikke herfra. Han fortalte, at det var hans personlige journalist.

Ifølge skolelederen talte Josue Medina Vasquez Poulsens følgesvend ikke spansk.

- Han (Josue, red.) sagde til mig, at det var hans personlige journalist. Han sagde, at han arbejder med presse i partiet.

- Han fortalte dig ikke, hvorfor journalisten var sammen med ham?

- Han fortalte mig, at han nu var i politik, og han præsenterede mig simpelthen for denne person. Han fortalte mig, 'det er den person, der udfører mit pressearbejde'.

Som Ekstra Bladet tidligere tirsdag afslørede, er personen, som ledsagede Josue Medina Vasquez Poulsen, identisk med pressechefen i Det Konservative Folkeparti, Filip Lauritzen.

Søren Pape og K-toppen sendte pressechef Filip Lauritzen på hemmelig spin-mission i Caribien. Foto: Asger Ladefoged/Ritzau Scanpix

Har ikke mødt Pape

Jose Luis Sosa er begejstret for, at hans gamle elev angiveligt skulle være på vej ind i politik.

– Vi talte om det, og jeg sagde, det var godt, for når han er i det, så har jeg en repræsentant der.

Jose Luis Sosa understreger, at Josue Medina Vasquez Poulsen talte om sin egen entré på den politiske scene og ikke sin mands.

– Han fortalte mig, at han beskæftigede sig med politik der. I Danmark.

Skolelederen har ikke truffet Josues ægtemand.

De konservative: Det passer ikke

De konservative afviser, at Søren Pape Poulsens mand er på vej ind i dansk politik.

’Partiet kan helt og aldeles afvise, at Josue er på vej ind i politik. Hvad skolelederen og Josue har talt om, kan partiet af gode grunde ikke vide, da vores pressechef ikke er spansktalende. Josue oplyser til os, at skolelederen har misforstået ham’.

Det oplyser Søren Vandsø, generalsekretær i Det Konservative Folkeparti, i en sms til Ekstra Bladet.

Søren Vandsø (th) blev de konservatives generalsekretær 3-4 måneder efter det landsråd, hvor Papes kæreste blev præsenteret som præsidentens nevø. Foto: Jens Dresling/Ritzau Scanpix

Efter at den konservative pressetjeneste var blevet bedt om at forholde sig til Josue Medina Vasquez Poulsen påståede politiske ambitioner herhjemme, modtog Ekstra Bladet to videoer fra pressechef Filip Lauritzen.

Den ene havde han kort forinden fået tilsendt af Josue Medina Vasquez Poulsen.

Her beder hans gamle rektor Ekstra Bladet om ikke at bruge indholdet af det video-interview, vi i sidste uge lavede med ham i Santo Domingo. Han siger, at han ikke har fået tilladelse til at tale om det specifikke emne - altså sin og Josue Medina Vasquez Poulsens samtale om det politiske arbejde. På intet tidspunkt nævner han, at han skulle have misforstået budskabet fra skolens gamle elev.

Ekstra Bladet kan ikke efterkomme rektors ønske, som må formodes reelt at være fremsat af Josue Medina Vasquez Poulsen. Ekstra Bladet bøjer sig ikke for det pres, som nogen nu ved flere lejligheder har lagt på vores kilder og samarbejdspartnere i Den Dominikanske Republik.

Pressechef bag video

Filip Lauritzen sendte også den omtalte video af Josue Medina Vasquez Poulsen, som han selv filmede under mødet med rektoren.

De konservatives pressechef, Filip Lauritzen, filmede Josue Medina Vasquez Poulsen, mens han lod sig rose af sin gamle rektor, Jose Luis Sosa. Videograb

Her beder Josue Medina Vasquez Poulsen skolelederen om at sætte ord på, hvordan han var som elev. Han nikker og smiler stort, mens Jose Luis Sosa roser hans karakter, evner og familie, før han fortæller, at det har været en fornøjelse at have ham som elev - en elev, som man ikke glemmer. Grinende giver de hånd, og optagelsen slutter.

