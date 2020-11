Republikanere gør indhug i Demokraters Kongres-pladser

Det er ikke kun præsidenten, der er på valg i USA. Vælgerne kunne tirsdag også stemme på, hvorvidt medlemmerne i Repræsentanternes Hus skal forlænges eller udskiftes - og i så fald med hvem.

Onsdag eftermiddag dansk tid ser valgresultatet til Kongressen, der består af både Repræsentanternes Hus og Senatet, mudret ud.

Demokraterne havde håbet, at de kunne vinde præsidentposten, udvide flertallet i Repræsentanternes Hus og fravriste Republikanerne flertallet i Senatet.

Onsdag eftermiddag tegner der sig imidlertid et billede af, at Republikanerne beholder flertallet i Senatet, og at partiet samtidig gør indhug i Demokraternes pladser i Repræsentanternes Hus.

Demokraterne ser dog ud til at bevare flertallet i endnu to år, skriver nyhedsbureauet AP.

Inden valget havde Demokraterne 232 medlemmer i Repræsentanternes Hus, hvor der er plads til 435. Republikanerne havde 197.

I en række områder er resultatet givet på forhånd, men de steder, hvor der kan opstå spænding om udfaldet, er det ifølge AP i høj grad Republikanerne, der er løbet med sejren.

Det gælder blandt andet valgkredse i North Carolina, Montana, Omaha, Nebraska og ved Little Rock i Arkansas.

Syv pladser har Demokraterne tabt til Republikanerne indtil videre, skriver AP onsdag eftermiddag. Og så har Demokraterne fejlet sit forsøg på at overtage nogen pladser fra Republikanerne.

Onsdag eftermiddag viser foreløbige resultater ifølge den britiske avis The Guardian, at Demokraterne har fået valgt 189 repræsentanter ind, mens Republikanerne har fået 185.

Dermed er der endnu 61 pladser, som mangler at blive fordelt.

Hvis det ender med et mere snævert flertal i Repræsentanternes Hus for Demokraterne, kan gøre det sværere for partiets flertalsleder, Nancy Pelosi, at samle tropperne til at danne flertal.

Når der skal vedtages lovgivning i USA, skal det vedtages i begge kamre i Kongressen. Medlemmer i Repræsentanternes Hus er valgt for to år ad gangen.