Republikanere til Trump: Indse dit nederlag

Flere fremtrædende republikanere har opfordret USA's præsident, Donald Trump, til at stoppe sine søgsmål og andre forsøg på at lave om på sit valgnederlag.

De opfordrer ham til at åbne op for, at demokraten Joe Biden kan gå i gang med forberedelserne til magtskiftet.

En af dem er den republikanske senator Shelley Capito, der siger, at intet tyder på, at der er uregelmæssigheder ved valget, som kan rokke ved Bidens sejr.

Derfor bør han straks begynde at få de nødvendige briefinger om sikkerhed og coronasituationen, siger hun.

En anden senator, Rob Portman, siger ligeledes, at der ikke er beviser på valgsvindel og opfordrer til, at Trump-administrationen indleder overgangen.

- Tiden er nu kommet til, at alle udestående spørgsmål nu løses, og at vi kommer videre, skriver han i en kommentar i avisen Cincinnati Enquirer.

Fyret: Hun blev for skør - selv for Trump

Portman, som er medformand for Trumps valgkampagne i Ohio og kun sjældent bryder med partidisciplinen, går dog ikke så vidt, at han betegner Biden som den næste præsident.

Han nøjes med at skrive, at det er 'sandsynligt', at Biden bliver den næste beboer i Det Hvide Hus.

Knap tre uger efter præsidentvalget er det stadig de færreste af Trumps partifæller, der omtaler Biden som landets næste præsident.

Det er heller ikke mange republikanere, der har modsagt Trumps hårdnakkede påstande om, at valgsvindel er den eneste grund til, at han har tabt valget.

Trump og hans advokater har ikke fremlagt beviser for, at der er svindlet i forbindelse med valget.

Trumps kampagne appellerer afgørelse i Pennsylvania

Præsidentens advokater har lidt en stribe nederlag i deres forsøg på at forhindre, at de enkelte stater erklærer Biden som vinder af valget.

Juraeksperter mener heller ikke, at de resterende sager levner meget håb for Trump.

Den republikanske senator Lisa Murkowski, der ofte har en mere uafhængig tilgang til mange spørgsmål, fordømmer Trump-fløjens forsøg på at lave om på valgresultaterne i nogle stater.

Det er 'ikke kun hidtil uset, men i modstrid med vores demokratiske proces', siger hun.

Murkowski er en af de republikanere, der har erkendt Bidens valgsejr.

Uden for Washington er opfordringerne til Trump om at erkende nederlaget steget i styrke.

'National forlegenhed'

En af opfordringerne kommer fra den tidligere New Jersey-guvernør Chris Christie, der ellers har været en tro Trump-støtte.

Han siger i et interview med tv-stationen ABC, at Trumps totale afvisning af at erkende sit nederlag er en 'national forlegenhed'.

Indtil videre har Trump-administrationen ikke holdt møder med Bidens overgangshold, som det ellers er normen.

Administrationen har heller ikke frigivet de penge, som den tiltrædende præsident har til rådighed for at forberede sig på at skulle overtage præsidentposten.