Respirator-patient frygter corona: Personale på plejehjem nægter at bruge maske

Den 68-årige ALS-ramte plejehjemsbeboer, Birthe Larsen, får renset sine luftveje via et hul i halsen, men trods corona-risiko bruger plejerne ikke maske og værnemidler

Ansatte og vikarer på landets plejehjem bringer uden at selv at vide det corona-smitten ind til landets mest sårbare borgere, hvilket skønnes at have ført til op mod en tredjedel af alle covid-19-relaterede dødsfald i Danmark.

Nu frygter 68-årige ALS-ramte, Birthe Larsen, at hun også ender i corona-statistikken over døde på danske plejehjem.

På Plejecenter Kristiansminde i Roskilde er hun konstant bundet til en respirator, som gennem et hul i halsen hjælper hende med at trække vejret.

– Jeg overvåges 24 timer i døgnet, og der kommer en masse vikarer. Der er rigtig mange forskellige, og ingen af dem bruger værnemidler bortset fra handsker. Hverken masker, visirer eller noget som helst. De står inde over mig, når de ordner mit hul i halsen og suger sekret ud af mine luftveje, forklarer Birthe Larsen med besvær gennem sin respirator.

På grund af lammelse kan den 68-årige kvinde ikke selv suge sekretet op af luftvejene. På et døgn er hun typisk i kontakt med cirka 13 forskellige plejepersoner på et døgn.

– Jeg har aldrig nogensinde set en eneste, der har båret nogen former for værnemidler. Hverken blandt sygeplejersker, plejepersonale eller respiratoriske hjælpere.

– De siger, at det ikke er nødvendigt med masker. De har intet på. Jeg fatter det ikke. Hvis ikke, sådan en som jeg, skulle beskyttes mod at få noget ind i luftvejene, så ved jeg ikke, hvem der skulle, fortsætter hun. Birthe Larsen pointerer, at hun uden effekt har nævnt sin bekymring for plejehjemsledelsen.

Professor: Hul i hovedet

Men hendes bekymring er helt reel. Det fastslår professor i klinisk mikrobiologi Niels Høiby fra Rigshospitalet, som også er regionsmedlem for LA.

– Det er jo helt hul i hovedet. De skal selvfølgelig have maske på. Specielt når vi nu ved, at en del af de ansatte på plejehjem er smittede uden at vide det selv.

– Og hun er jo den mest udsatte person overhovedet, som man kan tænke sig. Hun kan ikke selv trække vejret, men er afhængig af maskinen, og af at der ikke går infektion i hendes lunger. I hendes tilfælde er det direkte ned i lungerne, siger Niels Høiby.

Netop i Roskilde har plejecentret, Trekroner, haft flere covid-19-dødsfald, og syv medarbejdere blev senere testet positive. Senest oplyser Københavns Kommune, at 15 ansatte på plejehjemmet Sølund var smittede uden at vide det. 10 procent af Sølunds beboere er døde med covid-19 - og i alt ti procent af de ansatte var smittede.

For lidt fokus på ældre

– Det er gået galt på de danske plejehjem. De har ikke styr på det – man har ikke gjort sig klart, at de ansatte på plejehjem er ikke uddannet i hygiejne, som man er på et hospital, forklarer Niels Høiby.

Han kalder det grotesk, at personale på plejehjem kan have gået rundt, uden at vide de var covid-19-smittede.

– Man har haft for lidt fokus på at beskytte de ældre. En tredjedel af alle døde med coronavirus i Danmark er på plejehjem, siger han og fortsætter:

– Og så har man overset – hvad vi har vist i lang tid efterhånden - at man godt kan smitte, selvom man har meget let tilfælde af coronavirus. Alle ansatte og patienter på hospitaler skal jo testes nu. Sådan burde det jo også være på alle plejehjem.

Heunicke: Jeg svarer om en måned

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) vil ikke svare på spørgsmål om liv og død på plejehjem før sidst i maj.

Myndighederne står ikke i kø for at tage ansvaret for de manglende værnemidler under plejen af respirator-patient og plejehjemsbeboer, Birthe Larsen.

Først i slutningen af maj kan sundhedsminister, Magnus Heunicke (S), svare på, om der er - eller vil blive - taget initiativer til at sikre landets plejehjemsbeboere og ældre mod at blive smittede med corona-virus af det personalet, som passer dem.

Han vil også først i slutningen af maj oplyse, om plejepersonalet bliver corona-testet forud for deres kontakt med de ældre.

Det oplyste han onsdag i to svar til Folketinget.

Meget bedre bliver det ikke hos de myndigheder, som har ansvaret for pasningen af Birthe Larsen.

Lederen af Plejecenter Kristiansminde henviser til Roskilde Kommune.

Kommunen henviser dog til Region Sjælland og det private plejefirma, Active Care, som har fået udliciteret opgaven med at overvåge og rense Birthe Larsens luftveje døgnet rundt.

Region Sjælland henviser dog til Respirationscenter Øst, som hører under Rigshospitalet. Her har det ikke været muligt for Ekstra Bladet, at få et interview med den ansvarlige overlæge.

Har nu bestilt masker

Til gengæld oplyser direktøren for det private pleje- og vikarfirma, Active Care, Torben Evald, at hans firma altid følger myndighedernes retningslinjer for værnemidler - og at der i øvrigt torsdag eftermiddag kom et brev med nye retningslinje fra myndighederne.

Her fremgår det, at der først nu indføres brug af værnemidler som masker, briller og korrekt håndhygiejne under pasningen af borgere som Birthe Larsen.

Det skyldes det øgede smittetryk og Sundhedsstyrelsens opdaterede retningslinjer, skriver Respirationscenter Øst.

’Værnemidler ... er under bestilling og sendes ud hurtigst muligt’, fremgår det af brevet.

Magnus Heunicke har ikke haft mulighed for at stille op til interview med Ekstra Bladet.

Myndigheder på slingrekurs

Alt for mange ældre på plejehjem er blevet smittede og døde. Og det var ellers dem, man ville slå ring om, siger FOA-formand. PR-foto

Plejen af respirator-patient, Birthe Larsen, er desværre et eksempel på, at der har været alt for meget slingrekurs med værnemidler.

Det mener, formand for FOA’s Social- og Sundhedssektor, Torben Hollmann.

– Først fik plejepersonalet besked om, at de ’kunne’ bruge værnemidler. Så blev det ’anbefalet’, og først her for nylig blev det et krav, siger han.

Ifølge FOA-formanden har Sundhedsstyrelsen været meget fokuseret på proceduren på hospitalerne - men har ikke været oppe i samme gear, når det gælder ældreplejen.

Vigtige corona-datoer 28. januar: Statens Serum Institut bliver fra udenlandske studier opmærksom på, at man kan smitte andre med corona, før man selv føler sig syg. 15. februar: Medier beretter, at især ældre rammes hårdt af corona. 13. marts: Sundhedsstyrelsen udsender retningslinjer for brug af værnemidler. 15. marts: Første beboer på plejehjem dør af corona-relateret sygdom. 8. april: Statens Serum Institut udsender anbefalinger til personalet i hjemmeplejen. De tager højde for ’forsynings-vanskeligheder’. 21. april: Sundhedsstyrelsen anerkender for første gang officielt, at der er ’betydelig’ risiko for, at tilsyneladende raske mennesker kan smitte andre. 24. april: Der indføres krav for plejepersonale om at bære visir overfor ældre, der ikke har symptomer på corona. 133 beboere på plejehjem er døde af corona-relateret sygdom (opgjort d. 24. april). Ældre rammes hårdest af corona. Men på hver femte plejehjem er der ikke foretaget en eneste test. Kilder: Statens Serum Institut, Sundhedsstyrelsen, Sundhedsministeriet. Vis mere Luk

– Husk på, at Danmark jo havde en pandemi-plan, inden corona’en kom, og her stod der, at man skulle bruge professionelt åndedrætsværn (FFP3-masker), men da katastrofen ramte, så blev det ændret til, at man bare skulle bruge almindelige mundbind. Og det har jeg aldrig hørt nogen god forklaring på.

– Der er en alt for høj andel af smittede og døde på de danske plejehjem, og det var dem, man sagde, man ville slå ring om, siger han.