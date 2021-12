Retspræsident afviser Messerschmidts mistanke

Morten Messerschmidt har ved flere lejligheder rejst den mistanke, at dommeren ved Retten i Lyngby med den dårlige dømmekraft, Søren Holm Seerup, aktivt havde sikret sig rollen som retsformand i Meld- og Feld-sagen.

Altså med det særlige formål at dømme i straffesagen mod Dansk Folkepartis næstformand.

Men det afviser retspræsidenten i Lyngby, Elisabet Michelsen, over for Ekstra Bladet.

- Der var faktisk nogle tidligere retsdage hos en anden dommer, som først blev tilbudt. Men der kunne Messerschmidts daværende forsvarsadvokat - så vidt jeg har forstået det - ikke. Så der sagde de nej tak til de datoer. Og det var altså hos en anden dommer, forklarer Elisabet Michelsen.

Østre Landsrets kendelse 22. december slog fast, at straffesagen mod Morten Messerschmidt om dokumentfalsk og EU-svindel skal gå om.

Årsagen var, at dommer Seerups adfærd på Facebook efterlader det indtryk, at han hverken har sympati for Messerschmidt eller Dansk Folkeparti. Det sår tvivl om dommerens upartiskhed. Derfor var han inhabil i sagen, som han burde have holdt sig fra.

Artiklen fortsætter ...

Byretsdommer Søren Holm Seerup var inhabil, da han dømte DF-næstformanden seks måneders fængsel, og sagen skal derfor gå om. Hør Morten Messerschmidts reaktion her. Messerschmidt reagerer i videoen her på, at sagen skal gå om.

Morten Messerschmidt har derfor bl.a. via Den Særlige Klageret forgæves forsøgt at få Søren Holm Seerup til at svare på, om dommeren selv aktivt bad om at få straffesagen, eller om det skete tilfældigt.

Derfor blev det Seerup

Ifølge retspræsidenten i Lyngby endte sagen dog hos dommer Seerup for at passe ind i kalenderne hos de to forsvarsadvokater, som i begyndelsen var involveret i sagen.

Den ene var Messerschmidts daværende advokat Peter Trudsø - og den anden var forsvarer for Messerschmidts personlige assistent, der også var tiltalt i sagen for dokumentfalsk. Sidstnævnte meldte dog forfald, lige før retssagen startede.

- Messerschmidts teori er jo, at Søren Holm Seerup selv gik efter at få netop hans sag?

- Det er ikke sådan, jeg har fået det refereret. Og heller ikke sådan vi plejer at gøre det. Vores princip er første ledige tid - og den dommer, hvis kalender passer bedst muligt med sagen. De længerevarende sager er svære at beramme. Det sværeste er at få det til at matche med forsvarernes kalendere, siger Elisabet Michelsen.

- Så de får først tilbudt nogle andre retsdage - med en anden dommer, men der kan Messerschmidts advokat ikke?

- Ja. De får tilbudt nogle dage, som er i en anden dommers kalender. Men der kan Messerschmidts forsvarer ikke. De siger nej tak.

Taler de sammen?

Ifølge Elisabet Michelsen var det derefter den medtiltalte assistents forsvarer, som foreslog de datoer, hvor sagen endte med at blive berammet - og det var altså i dommer Seerups kalender.

- Det er forsvareren, som har peget på dagene. Det kunne godt lade sig gøre ... Messerschmidts forsvarer burde være den, som ved det allerbedst. Nu har han skiftet forsvarer, men jeg går ud fra, at de trods alt taler sammen, siger hun.

Ifølge retspræsidenten afgøres det tidligst til januar, hvornår sagen kan berammes igen - og om retsformanden til den tid skal hentes fra en anden retskreds end Lyngby.