Revser 'bistandsklienter': - Man kan let leve for 100 kroner om ugen

Ifølge Nye Borgerliges Peter Seier, er det ret nemt at leve for 100 kroner om ugen, hvis man bare spiser havregrød og bager sit eget brød

Brød og havregrød en hel uge er nok ikke en kostvejleders våde drøm.

Men ifølge Nye Borgerliges folketingsmedlem Peter Seier er det sådan, man kan klare sig, hvis man er bistandsklient.

Peter Seier er nemlig begyndt at bage igen, og det fik ham til at tænke på alle de bistandsklienter, der mener, at deres børn er ved at dø af sult.

'Jeg er så træt af bistandsklienter, der siger, at deres børn er ved at dø af sult. Man kan leve for 100 kr. pr. uge, hvis man lever af selvbagt brøde og havregrød,' skrev Peter Seier torsdag på sin Facebook.

Efter at han delte sit bedste sparetip, kom han i vælten på Twitter. Efterfølgende har han slettet opslaget.

En Twitter-bruger har skrevet 'Det beviser jo bare, hvor lidt den lave del af samfundet interesserer NB. Det sgu trist at se.'

'Hr. Peter Seier. Du kan også slukke tørsten ved at drikke dit eget pis,' sådan lyder rådet til Peter Seier fra en anden Twitter-bruger.

Den bagende kemiker Peter Seier har nu slettet både sit tweet og Facebook-opslag. Skærmbillede

Om Peter Seier selv spiser havregrød til morgenmad, er tvivlsomt. Hvis man kigger på hans Instagram, er han umiddelbart mest til æg og t-bonesteak.

Peter Seier er bror til milliardæren Lars Seier, som blandt andet har skudt penge i Michelin-restauranterne Geranium og Alchemist.

Ekstra Bladet arbejder på at få en kommentar fra Peter Seier.

