Revser Mette F's spin-plan: Ansætter bare deres venner

Statsminister Mette Frederiksen får nu støttepartiet de radikale imod sig, efter hun har annonceret, at regeringen vil ansætte endnu flere spindoktorer og rådgivere i såkaldte politiske sekretariater i ministerierne.

De radikales medlem af Folketingets præsidium langer kraftigt ud efter spin-planerne:

- Hun siger, at vi skulle have ministerstyre i Danmark. Det håber jeg sandelig ikke, hun mener. Vi har folkestyre. Det betyder, at det er Folketinget, som sætter rammerne og rækkevidden for de regler, vi benytter os af i embedsværket, siger Jens Rohde til Ekstra Bladet.

- Men det Mette Frederiksen har gang i, er noget helt nyt. Det er at opbygge et lag, hvor man bare ansætter sine personlige, politiske venner, lyder det fra Jens Rohde.

Jens Rohde. Foto: Miriam Dalsgaard

Udemokratisk

Rohde reagerer på et interview i Berlingske, hvor Mette Frederiksen forsvarer ansættelsen af sin nærmeste rådgiver, Martin Rossen, i en stilling som stabschef for et politisk sekretariat i Statsministeriet, samtidig med at han er blevet indsat som medlem af de magtfulde økonomi- og koordinationsudvalg.

Ifølge Mette Frederiksen er det en 'demokratisering', fordi de demokratisk valgte led - ministrene - får bedre mulighed for at stå over imod embedsværket med mere 'muskelmasse'.

Men det er en i bedste fald en tilsnigelse, lyder det fra Jens Rohde.

- Og så forklarer hun, at det skulle være en demokratisering. Jamen snarere tværtimod. Der er tale om politiske ansættelser, som der ingen demokratisk kontrol er med. Der er det Folketingets opgave at være en kritisk kontrollant, af hvad regeringen foretager sig, siger Jens Rohde, som forklarer, at de radikale ikke bare uden videre vil acceptere statsministerens planer:

- Det vil vi på ingen måde være ukritisk med til. Og det her bliver genstand for både en forespørgsel i Folketinget og en drøftelse i præsidiet. Det har jeg sagt il Henrik Dam Kristensen (Folketingets formand red.), lyder det fra den radikale politiker.

- Hvis man vil lave helt om på den forvaltningstradition, vi har i Danmark – og det kan der måske være gode ideer i – så skal der som minimum ske under meget klare og strenge regler, som Folketinget sætter, siger Rohde.

Støttepædagoger

Jens Rohde kritiserer også Mette Frederiksen for dobbeltmoral, efter den socialdemokratiske formand kom med et valgløfte i sin kamp for at indtage Statsministeriet.

- Hun kom hun til magten på et løfte om at ville skære ned på konsulenter i det offentlige. Og det første, hun gør, er at ansætte endnu flere støttepædagoger til sig selv og sine ministre. Det ser ikke kønt ud.

Esktra Bladet har forgæves forsøgt at få en kommentar fra Mette Frederiksen.