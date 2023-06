Revser minister: - Lugter af magtfuldkommenhed

Socialminister Pernille Rosenkrantz-Theil får nu kritik fra begge politiske fløje, på baggrund af hendes ageren under behandlingen af Barnets Lov. Flere ordførere kalder blandt andet opførslen for magtfuldkommen

SVM-regeringen er før blevet skudt i skoene, at de agerer magtfuldkomment.

Nu er turen så kommet til social- og boligministeren, Pernille Rosenkrantz-Theil, som kritiseres for hendes ageren i forbindelse med behandlingen af den omdiskuterede 'Barnets lov'.

Kritikken kommer fra Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Alternativet, og går blandt andet på, at ministeren meddelte partierne, at man ville ryge ud af aftalekredsen, hvis man fremsatte ændringsforslag, som ikke var godkendt af kredsen.

- Jeg synes, det lugter af magtfuldkommenhed, udtaler Torsten Gejl (Å) til Ekstra Bladet.

Torsten Gejl mener ministerens opførsel 'lugter af magtfuldkommenhed'. Foto: Jens Dresling/Polfoto

Katrine Daugaard fra LA udtaler ligeledes til Ekstra Bladet, at hun 'absolut også mener, at ministeren har udvist en grad af magtfuldkommenhed'.

Alle tre partier trak sig fra aftalekredsen om Barnets Lov tidligere i maj, blandt andet fordi de var utilfredse med en række punkter i loven.

Ikke blevet spurgt

Torsten Gejl, som har sat i Folketinget siden 2015, mener, at ministerens ageren er 'imod praksis'.

- Vi har i hvert fald kunne pege på adskillige aftaler, hvor der er stillet ændringsforslag, fra nogle af aftaleparterne. Så det er i hvert fald imod praksis, udtaler Torsten Gejl.

Han påpeger desuden, at ministeren i hvert fald skulle have spurgt aftalekredsen først, om de var med på legen.

- Og den blev ikke spurgt, fordi jeg blev ikke spurgt, og jeg sad i aftalekredsen. Derfor synes vi, at det var et specielt demokratisk rum, hun skabte.

Ingen hjælp at hente

Mette Thiesen (DF) bakker også op om Torsten Gejls udtalelser.

Mette Thiesen er ikke tilfreds med ministerens ageren under forhandlingerne om 'Barnets Lov'. Foto: Ida MArie Odgaard/Ritzau Scanpix

Derudover fortæller hun også til Ekstra Bladet, at ministeren tidligere har afvist at hjælpe hende med at udarbejde et ændringsforslag til 'Barnets Lov'. Ændringsforslaget handlede om den omstridte del af 'Barnets Lov', der lægger op til, at børn skal kunne bortadopteres før fødslen.

- Det undrede jeg mig meget over. Det har jeg ikke oplevet før. Under normale omstændigheder så assisterer ministerierne gerne med ændringsforslag.

Men det nægtede Pernille Rosenkrantz Theil altså, fordi hun 'ikke fandt anledning til det'. Det fremgår af et skriftligt svar, som hun har givet Mette Thiesen:

Foto: Ekstra Bladet

'Dybt bekymrende'

Mette Thiesen kalder ministerens opførsel for 'mærkelig' og 'dybt bekymrende'.

- Jeg synes, det er en mærkelig opførsel fra en minister, at man ikke vælger at lytte til nogle af de partier i aftalekredsen. I særdeleshed når man kommer med et relevant ændringsforslag.

- Ministeren må gerne være uenig i, at noget ikke skal tages ud af et lovforslag. Men så kunne hun jo bare sige; 'Ved i hvad, stil det ændringsforslag. Jeg kommer til at stemme imod, men i kan bare stille det, så længe i stemmer for hele loven.'

Vil du sige, at pilen peger i retning af, at ministeren har ageret magtfuldkommen?

- Ja, altså, jeg synes i hvert fald, det er en underlig opførsel overfor aftaleparterne, udtaler Mette Thiesen.