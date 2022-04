Revser Pape: - Imponerende at du aldrig svarer

Det begyndte med et spørgsmål om tvangsfordeling af elever på gymnasierne, men det endte i en særdeles tilspidset diskussion om, hvem af partiformændene der ikke svarer på spørgsmål.

Der var lunken stemning, da de konservatives formand, Søren Pape, indtog mikrofonen tirsdag eftermiddag under spørgetimen med statsminister Mette Frederiksen.

Her ville Søren Pape vide med henvisning til en artikel i Berlingske, hvad statsministeren vil sige til de unge, der kan risikere at blive tvangsfordelt til et gymnasium, efter et fler tal i Folketinget sidste år lavede nye fordelingsregler for at skabe en mere repræsentativ fordeling.

Men i stedet for at svare stillede Mette Frederiksen et modspørgsmål. Et spørgsmål, som Søren Pape ikke var meget for at svare på. I stedet hoppede han helt over hendes spørgsmål og fortsatte med at grave i regeringens holdning til fordelingen af gymnasieelever.

- Der begynder at være et mønster i, at der ikke gives et svar fra hr. Søren Papes egen side, siger hun.

- Man kan kritisere, men man giver ikke et svar, siger hun videre, inden hun igen stiller spørgsmål ved Søren Papes egen holdning til en løsning med fordelingen.

Arkivfoto: Jens Dresling

- Imponerende

Men her sluttede diskussionen altså langtfra. Søren Pape mente nemlig, at hun slet ikke havde krav på at få svar fra ham.

- Statsministeren kommer nok til at lære at leve med, at i det, vi har her, der hedder 'spørgetime med statsministeren', er det statsministeren, der svarer på spørgsmål, svarer Søren Pape.

- Det er helt rigtigt, at spørgetime er til statsministeren, men jeg har bare bidt mærke i, at der ikke gives ret mange svar fra hr. Søren Papes side, lyder det fra statsministeren.

- Og at man evner, og det er ret imponerende, ikke mindst taget i betragtning, at man gerne vil være statsminister, at gå uden om alle spørgsmål og aldrig give et svar, siger Mette Frederiksen, mens hun bevægede sin hånd som en ål.

- Så skal vi da mødes til en debat, lød det kort fra Søren Pape, mens alle formalia i salen var ophørt, hvor Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen, ellers plejer at skulle overlevere ordet mellem parterne.

- Gerne. Jeg har jo sådan set også inviteret hr. Søren Pape på et tidspunkt, hvor jeg tror, vi fik nej til en debat, siger Mette Frederiksen.

- Jeg glæder mig til debatten, siger Søren Pape til sidst, inden han overlader mikrofonen til Morten Messerschmidt, der for en kort bemærkning forsøgte at glatte stemningen lidt ud.

Oplyser ikke honorar

At Søren Pape ikke er den fremmeste til at svare på spørgsmål, kan hun måske have ret i.

Således har han fuldstændig afvist overhovedet at svare på, om han reelt er statsministerkandidat eller ej, selvom partiet ligger lunt i meningsmålingerne sammenlignet med Venstre.

Senest har Søren Pape også afvist at fortælle, hvad han modtager i honorar for sin formandspost hos de konservative.

Det, svarer de konservatives pressetjeneste, vil han først oplyse, når Ekstra Bladets chefredaktør oplyser sin egen løn. En melding, der kom efter 14 dage, hvor samtlige andre partier i Folketinget blot skulle bruge halvanden time på rent faktisk at opgive, hvad formændene tjener i honorar.

