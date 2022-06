Revser Pia og Morten: - Det tjener ikke DF godt

Kristian Thulesen Dahl er til gengæld 'meget beæret' over, at han var savnet ved valgfesten på Christiansborg, efter blandt andre Pia Kjærsgaard og Morten Messerschmidt har fordømt hans fravær

- Jeg er jo trådt af. Hvad mere vil I have?

Sådan lyder spørgsmålet fra Kristian Thulesen Dahl til visse personer i Dansk Folkeparti, efter den tidligere formand igen er blevet centrum for skandale i partiet.

Både Morten Messerschmidt og Pia Kjærsgaard var hurtige til at fordømme, at Thulesen Dahl ikke mødte op til valgfest efter gårsdagens folkeafstemning, og adspurgt direkte, hvad han tænker om netop deres udtalelser, er svaret klart.

- Jeg forstår det ikke. Jeg synes, det er en overreaktion, og jeg synes ikke, at det tjener DF godt, at de gør det, siger Kristian Thulesen Dahl i et længere interview med Ekstra Bladet.

Artiklen forsætter under billedet ...

Pia Kjærsgaard efter Dansk Folkeparti erkendte det massive flertal imod partiet ved onsdagens folkeafstemning. Kristian Thulesen Dahl glimrede ved sit fravær til samme arrangement. Foto: Linda Johansen

EU-valg: Pia K undrer sig over Kristian Thulesen Dahls fravær

Meget beæret

Der er blevet motivforsket i eks-formandens beslutning om ikke at deltage, og flere kilder kalder det over for Ekstra Bladet for en 'bevidst provokation'.

Men det afviser Kristian Thulesen Dahl, der fastholder forklaringen om, at det altså handlede om, at han for første gang siden 1994 kunne vælge en valgfest med familien frem for på Christiansborg.

I stedet tager han det som en kompliment, at det nu skaber overskrifter, at han ikke var sammen med sine DF-fæller, efter det der bedst kan betegnes som et sviende nederlag til Dansk Folkeparti i EU-afstemningen.

- Jeg er meget beæret over, at man savnede mig i går. Det synes jeg er dejligt.

- Jeg havde det indtryk, da jeg trådte af som formand, at der i Dansk Folkeparti i hvert fald var nogle, der synes, at jeg gerne skulle holde lav profil og lade andre komme til. Det var nogle, der sagde for et halvt års tid siden, at jeg ikke kunne sælge billetter, og nu jeg ligefrem savnet på Christiansborg, og man savner at jeg er fremme. Det er jeg selvfølgelig beæret over, siger han.

Artiklen fortsætter efter videoen...

EU-valg: Messerschmidt om Kristian Thulesen Dahls fravær

De bør lægge sværdene

Kristian Thulesen Dahl mener, at han har gjort, som han lovede, da han trådte af som formand. Nemlig at tie stille og ikke blande sig i, hvordan partiet skal styres.

- Jeg har jo holdt lav profil siden 23. januar. Jeg har ikke været rundt ved alle mulige foreninger og italesætte noget om Mortens lederskab. Jeg har virkelig bestræbt mig på at gøre det, jeg havde sagt.

- Så synes jeg jo, at dem, der i flere år har kæmpet for at få mig fjernet som formand, i virkeligheden også burde lægge sværdene, siger han.

Artiklen forsætter under billedet ...

Kristian Thulesen Dahl var ikke ved sin formands side, da Dansk Folkeparti tabte afstemningen om forsvarsforbeholdet. Det er en beslutning, som Morten Messerschmidt hurtigt fordømte. Foto: Jonathan Damslund

- Føler du, at der er nogle, der vil presse dig ud af partiet?

- Jamen det er den fornemmelse, som man klart må have. At der er nogle, der synes, at det ville være ønskeligt. Det er bestemt ikke alle. Jeg har gode venner i DF, som jeg sætter stor pris på, men det er som om, at der er noget af det der fra dengang, jeg sad som formand, som nogle ikke kan slippe. Men det er jo skidt for partiet, at man ikke kan slippe det, siger Kristian Thulesen Dahl.

Parløb med Støjberg

Det har længe svirret med spekulationer og rygter om, at den tidligere DF-formand kan være på vej med et nyt parti i samarbejde med Inger Støjberg.

De to har også kørt et decideret parløb op til folkeafstemningen med fælles kampagne og vælgerturné.

- Har du endegyldigt afvist, at du vil skifte parti, hvis Inger Støjberg stifter et nyt parti?

Nej, jeg har hverken afvist eller givet garantier. Jeg har sagt, som jeg sagt siden 23. januar, at det er min ambition at være i DF, og jeg ønsker DF alt godt, og det synes jeg også, jeg giver mit bidrag til. Men der skal flere til. Det er ikke kun mig, der kan komme med den ambition. Jeg skal også mødes med den ambition fra andre i partiet.

- De personer, der nævner, at det her var en bevidst provokation fra dig, nævner også, at man ikke vil ekskludere dig ...

- Jamen hvad skulle man ekskludere mig for? For at blive væk fra en valgaften? siger Kristian Thulesen Dahl.

- Hvad tænker du om, at der er de snakke om dig?

- Jamen snakken er jo ikke med mig. De kilder kommer ikke til mig. De snakker anonymt med en journalister for at skade. Det er det, der har været DF's problem i årevis.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hør dagens afsnit af Ingen kommentarer, der blandt andet handler om konflkten i Dansk Folkeparti.