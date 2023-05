Revser Wammen: Kom ud og forklar!

Ikke engang en topløs svensker kan lokke finansminister Nicolai Wammen ud af busken for at svare på spørgsmål om store bededag. Ekstra Bladet etablerede fredag en bededagsvagt foran Finansministeriet for at gøre det nemt for den dårligt gående minister

Finansminister Nicolai Wammen skal komme frem fra sit flyverskjul og forklare sig.

Sådan lyder opfordringen fra Enhedslistens finansordfører, Pelle Dragsted, efter Nicolai Wammen i lang tid har holdt fast i en krisefortælling om dansk økonomi, som forleden kunne aflives.

Det kunne den, fordi Finansministeriets forsinkede kasseeftersyn afslørede et større økonomisk råderum end forventet. Rundt regnet 16 milliarder kroner ekstra var der på kistebunden. Også den strukturelle beskæftigelse er højere end forventet, faktisk 30.000 personer højere end Finansministeriets hidtidige forventninger.

- Han burde absolut komme ud og forklare sig, udtaler Pelle Dragsted og fortsætter:

Pelle Dragsted vil vide hvorfor, Nicolai Wammen, sammen med resten af regeringen, fortsat vil lave nedskæringer, når økonomien har det strålende. Foto: Emil Nicolai Helms/Ritzau Scanpix

- Hvis der er mulighed for det, så vil jeg også trække ham ned i salen og spørge ind til det her; Både hvornår de har vidst det her, men også hvorfor de vil fastholde de her mange nedskæringer samt afskaffelsen af store bededag nu, hvor det er tydeligt, at deres krisefortælling er fuldstændig død.

Brændende platform

Pelle Dragsted fortæller til Ekstra Bladet, at det undrer ham, at Nicolai Wammen ikke lavede kasseeftersynet noget før. Der har nemlig både været økonomer og politikere i oppositionen, som har forsøgt at råbe op om det ekstra råderum.

Han peger dog på en mulig forklaring.

- Allerede dengang foreslog jeg faktisk, at man skulle lade være med at hastebehandle forslaget om store bededag og i stedet vente, til konvergensprogrammet var færdigt, så vi kunne se, hvordan økonomien så ud. Men man ville haste det igennem.

- Og hvorfor havde man så travlt med at afskaffe store bededag, inden konvergensprogrammet var færdigt? Ja, det havde jo nok været svært at argumentere for afskaffelsen af bededagen, hvis man kendte til råderummet.

- Det vækker jo en mistanke om, at man har ønsket at skabe den her brændende platform, fordi det var den eneste måde, man kunne argumentere for at gennemføre de her reformer som eksempelvis afskaffelsen af bededagen, som jo bare er nedskæringer for almindelige mennesker.

Bededagen skal tilbage

Ekstra Bladet har talt med en række fremtrædende medlemmer af regeringen, blandt andre Mette Frederiksen. Og de afviser alle, at det ekstra råderum i økonomien betyder, at vi kan få store bededag tilbage.

Ikke desto mindre er det dog præcis dét, som Pelle Dragsted mener, regeringen burde gøre.

Ikke engang en topløs svensker kan lokke finansminister Nicolai Wammen ud af busken for at svare på spørgsmål om store bededag.

Ekstra Bladet etablerede fredag en bededagsvagt foran Finansministeriet for at gøre det nemt for den dårligt gående minister Ekstra Bladet camperede fredag foran finansministeriet for at forsøge at få Wammen i tale. Det lykkedes dog ikke trods diverse virkemidler

- Jeg synes også, at det første, regeringen burde gøre, var at give danskerne fridagen tilbage.

- Fordi den begrundelse, regeringen gav danskerne om, at der ellers ikke var råd til Forsvar og velfærd, og hvad de ellers fandt på, det er jo ikke rigtigt.

- Derfor mener jeg også, at det her er en demokratisk udfordring. Borgerne skal jo kunne stole på, hvad en regering siger, især omk de økonomiske forhold.