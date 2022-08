Rigmand fik varmecheck: 'Jeg har slet ikke behov for den'

Farcen om regeringens varmecheck, som er tiltænkt nødlidende danskere, fortsætter.

Eksemplerne på, at de 6000 kr. bliver udbetalt til borgere, der ikke ligefrem mangler smør på brødet, bliver ved med at dukke frem.

Leif Tullberg måtte således gnide sig en ekstra gang i øjnene, da han tidligere på måneden opdagede, at det kontante beløb var tikket ind på hans konto.

Han havde ikke regnet med, at han skulle have del i pengene tiltænkt danskere, som har svært ved at få økonomien til at hænge sammen oven på den kraftige stigning i energipriserne.

Som medstifter og mangeårig topchef i transportgiganten DSV har han i årevis tjent masser af penge. I dag er han pensioneret, men er stadig direktør for - og eneejer af - et investeringsselskab med en egenkapital på 26,2 millioner kroner.

Leif Tullberg lægger da heller ikke skjul på det paradoksale i, at varmehjælpen er havnet i hans lommer.

- Der må jeg være åben og ærlig og sige, at den har de ikke ramt lige i skabet, vel?

- Jeg er jo pensionist og 76 år - min folkepension den får jeg jo også. Jeg er slet ikke en af dem, som har behov for den, siger han og fortsætter:

- Men det er en alvorlig sag, for der er hundredtusindvis af stakkels mennesker, som får store gasregninger og store elregninger, som de har svært ved at betale. Og det er et kæmpe problem, siger Leif Tullberg, der åbent bekender, at han politisk er Venstre-mand.

Leif Tullbergs kontoudskrift, der til hans overraskelse viste, at varmechecken var tikket ind. Foto: Leif Tullberg

Fuldstændig latterligt

Han fortæller, at han har jordvarme som varmekilde. Kombineret med, at hans nuværende indkomst består af folkepension, kan det meget vel være efter reglerne - som det beskrives på informationssiden varmecheck.dk - at Leif Tullberg har modtaget den økonomiske håndsrækning.

Men han finder det ikke desto mindre meget mærkværdigt, at sådan en som ham har modtaget hjælpen fra regeringen.

- Jeg er nødt til at sige, at man kraftedeme må tænke sig om, før man sætter sådan noget her i gang. Det er fuldstændig latterligt at se, hvad det har afstedkommet, lyder det fra Leif Tullberg.

Overrasket borgmester

Ekstra Bladet har tidligere beskrevet, at Koldings borgmester, Knud Erik Langhoff (K), til sin store overraskelse ligeledes har modtaget varmechecken.

Koldings borgmester, Knud Erik Langhoff, er også blandt dem, der med overraskelse har modtaget varmechecken. Foto: Claus Fisker/Ritzau Scanpix

Omvendt har Ekstra Bladet afdækket, hvordan 57-årige Nina Elian har spinket og sparet for at få råd til at betale sine elregninger.

Ikke desto mindre fik hun sig noget af en lang næse, da hun opdagede, at hun alligevel ikke fik udbetalt varmehjælpen.

Nina Elian er enlig mor og førtidspensionist, men har ikke fået varmechecken, da hun sparede på strømmen i december 2021. Foto: Privatfoto

Som enlig mor, førtidspensionist med en årlig indkomst på 220.000 kroner og husstand med elektrisk varmepumpe opfyldte hun ellers alle kravene til at modtage varmechecken. Næsten.

For hun havde nemlig overset et særligt krav, der betyder, at den strøm, hun sparede i december, nu bider hende i røven.

Det samme gjorde sig gældende for den 74-årige pensionist Flemming Ellinghart. Ekstra Bladet har således beskrevet, at han også har sparet så meget på strømmen, at han er blevet snydt for varmechecken.

Flemming Ellinghart har heller ikke modtaget sin varmecheck, da han ligeledes sparede for meget på strømmen. Privatfoto

Stod bag milliardkoncern

Leif Tullberg var en helt central figur, da DSV (De Sammensluttede Vognmænd) blev stiftet i 1976, og derfra udviklede sig til et internationalt transportfirma og en af Danmarks mest værdifulde virksomheder.

DSV er børsnoteret, en del af det toneangivende C25-indeks og har en aktuel markedsværdi på 285 milliarder kroner - og havde en omsætning på 116 milliarder kroner sidste år.

Tullberg stoppede som DSV-direktør i 2005 - og trak sig også kort efter fra de fleste bestyrelsesposter.

På det tidspunkt havde DSV en markedsværdi på mere end 20 milliarder, ifølge Leif Tullberg.

Kun Leif Tullberg selv og måske hans revisor kender rigmandens nuværende samlede formue.

Men han er stadig direktør for - og eneejer af - investeringsselskabet ASX 620 Mezzanin A/S med en egenkapital på 26,2 millioner kroner og et overskud på 13,7 millioner kroner sidste år.

Derigennem ejer han blandt andet 75 procent af et selskab (Jamas A/S), som importerer og sælger entreprenørmaskiner. JAMAS havde sidste år et overskud efter skat på 4,4 millioner kroner og en egenkapital på 16,7 millioner kroner.

Privat er han ikke kendt for de store armbevægelser og fortalte selv i et interview sidste år, at han bor i et hus på 88 kvadratmeter og kører i en ti år gammel Volvo. Derudover ejer han et par ejendomme på hjemegnen, Skibby.

Dan Jørgensen forklarer, at det andet system havde betydet en senere udbetaling af varmehjælpen. Foto: Tim Kildeborg Jensen

Dan Jørgensen: Værre alternativ

Ekstra Bladet har bedt om den ansvarlige minister, Dan Jørgensens, kommentar til, at rigmanden Leif Tullberg har modtaget den varmehjælp, som ellers var tiltænkt nødlidende danskere.

Klima- og energiministeren udtaler i en skriftlig kommentar:

'Der er sket fejl, og det er beklageligt, men over 400.000 har fået en hjælp til varmeregningen. Et andet system, hvor det ikke kunne ske, ville betyde, at ingen havde fået hjælp før ind i 2023. Og det gælder også den enlige mor, der ikke havde til varmeregningen og ikke kunne vente på hjælp til et nyt år,' siger klimaminister Dan Jørgensen.

Varmechecks brugt på stoffer og spil

Ekstra Bladet har tidligere afdækket, hvordan 100 beboere fra flere af Den Sociale Udviklingsfonds botilbud har modtaget varmechecken. Det på trods af at de slet ikke har været berettiget til den.

Det skyldes, at de som beboere på fondens botilbud ikke selv afholder udgifterne til varme. Derfor er det da også helt andre udgifter, som beboerne har kastet varmepengene efter.

- De er brugt på alt fra tøj til spil til computerting. Hash. Amfetamin, fortalte fondens direktør, Michael Hansen, til Ekstra Bladet.

Her er reglerne

Der findes tre overordnede betingelser for at få udbetalt varmechecken.

1. Der skal have været mindst én person registreret på adressen 1. januar 2022.

2. Boligen skal være opvarmet af en af tre forskellige varmekilder pr. 1. januar 2022. Oplysningerne trækkes fra Bygnings- og Boligregisteret, og det drejer sig om: naturgas, fjernvarme med høj gas- og/eller elandel samt elektricitet, hvor der dog er krav om et elforbrug på mere end 1500 kWh eller mere for december 2021.

3. Den samlede husstandsindkomst i 2020 for adressen må ikke overstige 650.000 kr. (706.000 kr. før arbejdsmarkedsbidrag).

Dermed er man ikke berettiget til varmechecken, hvis husstanden opvarmes med træpillefyr, oliefyr, brændeovn eller gasværksgas. Det skyldes, at man med aftalen om varmecheck har ønsket at fokusere på de varmekilder, hvor man 'har oplevet den største prisstigning'.

Oplysningerne om, hvilken varmekilde husstanden benytter sig af, er blevet trukket for Bygnings- og Boligregisteret 1. januar 2022, uanset om oplysningerne svarer til den varmekilde, som faktisk er benyttet på adressen.

Kilde: varmecheck.dk

