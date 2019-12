Rigmands-borgmester har fattigmands-slæde

Ekstra Bladet har i en række artikler sat fokus på brugen af skatteborgernes penge i Rødovre. Læs mere herunder.

Først afslørede vi kommunens kulturudvalg i at besøge den Blå Lagune i Island for skatteyderkroner. Det var i den anledning, at udvalgsformand Lene Due (S) nægtede at hun drak fadøl, selvom billededokumentationen viste noget andet. Udtalelsen har sikret Rødovre en ærefuld kandidat til årets nytårstorsk.

Senere afslørede vi, at kommunen har brugt en lille million kroner på at flytte en sten, som de færreste i byen nogensinde har lagt mærke til.

Den ishockey-glade borgmester Nielsen har også valgt at bruge en million kroner fra den skrantende kommunekasse på en ny storskærm, selvom mange andre hold klarer sig fint uden.

