Rigmands-borgmester om boligsag: - Det er grotesk

Regeringens løfte om flere almene boliger - herunder på Strandvejen i Nordsjælland - bremses af regeringen selv.

Boligminister Kaare Dybvad forklarede tidligere på måneden, at han havde udset sig det tidligere Danmarks Akvarium, hvor der godt kunne ligge en 'god, lille boligafdeling', da Ekstra Bladet spurgte ind til sagen.

Der skal ejerboliger i Mjølnerparken og almene boliger på Strandvejen ifølge boligministeren. Foto: Aleksander Klug

Billige boliger på Strandvejen 1 af 6 Mandskabsbygningen. Foto: Linda Johansen 2 af 6 Garage og vognporten. Foto: Linda Johansen 3 af 6 Kavalerbygningen. Foto: Linda Johansen 4 af 6 Bilharziosebygningen. Foto: Linda Johansen 5 af 6 Maskinhuset. Foto: Linda Johansen 6 af 6 Danmarks Akvarium skal også anvendes til kulturelle formål, ungdoms- og kollegieboliger, liberalt erhverv eller publikumsorienteret service i form af fitness, wellness, restauranter og cafeer ifølge lokalplanen. Foto: Linda Johansen.

Men akvariet er ikke det eneste sted, der kan bygges billige boliger. For lige bagved akvariet ligger fem bygninger i Charlottenlund Slotshave ved Strandvejen, der er ejet af staten, og som Slots- og Kulturstyrelsen lejer ud til erhvervslejemål.Bygningerne skal dog ifølge lokalplanen fra 2018 omdannes til 50 ungdomsboliger.

Derfor mener Gentofte Kommune, at styrelsen udlejer bygninger ulovligt, og at de skal fraflytte deres nuværende lejer, ejendomsfirmaet Akvarius. Det ønskede Slots- og Kulturstyrelsen ikke. De har derfor højst usædvanligt lagt sag an mod Gentofte.



Forarget borgmester

Den konservative borgmester i Gentofte, Hans Toft, er forarget over statens dobbeltmoralske opførsel.

- Det er paradoksalt, at staten sagsøger os for at ville have billige boliger på Strandvejen, når de kræver, at alle andre bygger alment, siger Hans Toft til Ekstra Bladet.



Hans Toft har været borgmester i Gentofte i 26 år. Foto: Phillip Davali

Han undrer sig også over, at kulturministeren bremser sin kollegas løfte.

- Det er grotesk, at kulturministeren ønsker at spænde ben for boligministerens løfte, siger Hans Toft med henvisning til, at kulturministeren er den øverste ansvarlige for bygningerne.



Lover billige boliger, men ikke statens egne

Bygningerne i Charlottenlund Slotshave husede indtil april 2017 DTU Aqua, hvor de blev brugt til forskning og laboratorie.

Staten må kun leje bygningerne ud til det 'hidtige eksisterende lovlige anvendelse'. Det mener staten også, at de nuværende lejere lever op til, da de bruger lokalerne til kontorarbejde.

De fem bygninger, der kan omdannes til ungdomsboliger, ligger mellem Jægersborg Allé og Strandvejen.

Kulturminister vil ikke svare

Fungerende kulturminister Rasmus Prehn ønsker ikke at svare på, hvorfor bygningerne skal bruges til privat udlejning fremfor ungdomsboliger. Kulturministeriet henviser til Slots- og Kulturstyrelsens besvarelse i sagen.

Rasmus Prehn er fungerende minister indtil Joy Mogensen vender tilbage ved årsskiftet.

Slots- og Kulturstyrelsen ønsker dog ikke at udtale sig om en igangværende retssag. Men i et skriftligt svar skriver deres presseansvarlige:

'Slots- og Kulturstyrelsen har intet imod ungdomsboliger, men det skal give mening i forhold til de bygninger, man vil indrette som ungdomsboliger,' skriver styrelsen og tilføjer:

'I Charlottenlund Slotshave vil en ændring af bygningernes anvendelse til ungdoms- og kollegieboliger kræve meget omfattende ændringer af både bygninger og områdets karakter i øvrigt, og det vil derfor efter styrelsens opfattelse krænke de bevaringsmæssige og kulturhistoriske værdier, og derudover vil det også være meget kostbart at indrette selvstændige ungdoms- og kollegieboliger, som den gældende lokalplan giver mulighed for,' skriver styrelsen.