Rigmandsborgmester raser: Vi bliver hængt ud

Borgmester i Gentofte, Hans Toft (K), er vred over, at regeringen ikke svarer på, hvor meget kommunen skal betale i ekstra udligning

Siden tirsdag har det stået klart, at Gentofte Kommune nok engang må til lommerne, hvis regeringens udspil til en udligningsreform vedtages.

Men selvom budskabet genlød på torsdagens pressemøde, har borgmester i Gentofte Hans Toft (K) fortsat ikke fået svar på, hvor meget han skal hoste op med.

- Det er et forsøg fra regeringen på at hænge Gentofte Kommunes borgere ud som nogle, der ikke har solidaritet med de kommuner, som mangler penge. Og der må jeg bare sige, at jeg aldrig i mine 27 år som borgmester har oplevet en statsminister, der har så lidt overskud og værdighed til at sige, hvordan tingene hænger sammen, men bare udstiller os uden at fortælle, hvad der ligger bag, og hvor meget vi betaler i dag, siger han til Ekstra Bladet.

Tirsdag blev han ringet op af social- og indenrigsminister Astrid Krag (S), som ifølge Hans Toft lovede ham, at der ville komme konkrete tal på bordet torsdag.

Men Hans Toft og alle landets andre borgmestre må vente lidt endnu.

Regeringen vil nemlig diskutere de konkrete beregninger med Folketingets partier, inden de fremlægges for offentligheden, lød det fra Morten Bødskov (S), som er fungerende finansminister, mens Nicolai Wammen (S) er på barsel.

10 mio. om dagen

Regeringen lægger i sit udspil op til, at der skal tilføres 1,4 milliarder kroner mere i udligning til landets fattigste kommuner, og det er særligt de rige hovedstadskommuner Gentofte, Rudersdal, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Dragør, som skal betale.

De skal tilsammen bidrage med 0,6 milliarder kroner.

38 kommuner betaler gildet, men kan hæve skatten

Hans Toft vil ikke kommentere, hvorvidt forslaget til udligning er rimeligt, før han ser de konkrete beregninger, siger han.

Han påpeger dog, at Gentofte Kommune allerede betaler omtrent 10 millioner kroner om dagen til andre kommuner i udligning.

- Vi passer på pengene herude, og vi har stadig en god service for vores borgere, men selvfølgelig er der grænser for, hvad man kan klare inden for de rammer, vi får. Nu ved vi ikke, hvad det kommer til at gå ud på, og det ved ingen kommuner formentligt. Så regeringen leger bare videre med principperne, og det synes jeg ikke er okay.

Fungerende finansminister Morten Bødskov lagde på pressemødet vægt på, at udspillet handler om retfærdighed.

- Regeringens udligningsreform handler om retfærdighed. Selvom man bor i en del af landet, hvor det ikke bugner med arbejdspladser, skal familierne have adgang til ordentlig velfærd.

- Det handler om, at de bredeste skuldre skal bære de tungeste byrder. Det skal sikre ordentlig velfærd i alle dele af Danmark, sagde Morten Bødskov på pressemødet.

Se også: Rådmænd strippes for ansvar, men beholder lønchecken

Socialminister Astrid Krag tilføjer, at udligningsreformen skal tilgodese kommuner med en stor andel ældre og socialt udsatte.

- Vi omfordeler mere, end vi har gjort i det nuværende udligningssystem. Vi sørger for, at landkommunerne og yderkommunerne får bedre mulighed for at levere velfærd. Det er kommuner, der har mange ældre borgere, førtidspensionister og færre arbejdspladser end andre kommuner, sagde Astrid Krag på pressemødet.