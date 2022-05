Rigsadvokaten vil rejse tiltale mod Claus Hjort Frederiksen

Den betændte sag om Claus Hjort Frederiksen læk af fortrolige oplysninger er kommet et skridt videre.

Justitsministeriet oplyser torsdag formiddag, at de har modtaget en indstilling fra Rigsadvokaten om, at der skal rejses tiltale mod Claus Hjort Frederiksen.

'Justitsministeriet har tirsdag eftermiddag modtaget en indstilling fra Rigsadvokaten om, at der rejses tiltale mod medlem af Folketinget Claus Hjort Frederiksen for overtrædelse af straffelovens § 109 om uberettiget videregivelse af højt klassificerede oplysninger.

'Det følger af grundlovens § 57, 1. pkt., at intet medlem af Folketinget uden dettes samtykke kan tiltales eller underkastes fængsling af nogen art, medmindre vedkommende er grebet på fersk gerning', skriver Justitsministeriet.

En overtrædelse af straffelovens paragraf 109 kan give op til 12 års fængsel, men hvis de er blevet uagtsomt er straffen bøde eller fængsel indtil 3 år.

Sigtet efter massage

Sagen rullede for alvor 14. januar, da tidligere forsvarsminister Claus Hjort (V) oplyste, at han var sigtet for at røbe eller videregive statshemmeligheder.

'Mandag den 20. december kom jeg kl. 11 hjem efter at have været til massage. Da jeg parkerede bilen og slukkede motoren sprang to mænd ud af bilen og præsenterede deres politiskilte og præsenterede mig for en sigtelse for overtrædelse af straffelovens paragraf 109.Det var et chok.

'Jeg har ikke tidligere i mit liv været sigtet for noget strafbart. Denne sigtelse handler om landsskadelig virksomhed med en strafferamme på op til 12 års fængsel. Jeg måtte derfor sørge for at få en forsvarer og tale med ham om min stilling. Jeg talte ikke med andre om det', skriver han.

Claus Hjort har flere gange tidligere bekræftet et overvågningssamarbejde mellem Danmark og den amerikanske sikkerhedstjeneste, National Security Agency (NSA). Senest i programmet 'Lippert' på TV 2 News i december.

Om de er de udtalelser, der danner grund for sigtelsen, er dog fortsat uklart.

Åbenmundet

For allerede i september 2020 røbede Venstre-politikeren hidtil hemmeligholdte detaljer om FE's kabelsamarbejde med amerikanske NSA.

Det skete i et interview 19. september med Jyllands-Posten, hvor han i kølvandet på Trine Bramsens håndtering af tilsynssagen mod FE langede ud efter forsvarsministeren og i samme ombæring bekræftede eksistensen af den aftale, som eller har været hemmelig i årevis.

- Jo, det gør jeg muligvis, men der er ligesom grænser for, hvor stort hykleriet kan være omkring det her, svarede Hjort Frederiksen på spørgsmålet om, hvorvidt han ikke er den første minister, der bekræfter kabelsamarbejdet.

Forinden havde han i Weekendavisen i kryptiske vendinger bekræftet det tophemmelige samarbejde med USA ved at sige, at han kendte til et 'ømtåleligt samarbejde, hvor danske statsborgere kan komme i klemme'.

Men til Jyllands-Posten gik han altså planken ud og bekræftede samarbejdet.

Udtalelserne fik tilsyneladende ingen konsekvenser for politikeren, for et år senere, 15. december 2021, gik den rutinerede Venstre-løve endnu længere og satte endnu flere ord på, hvad samarbejdet med den amerikanske efterretningstjeneste handler om.

Det skete i et interview i TV 2 News-programmet 'Lippert'.

- Nu vil jeg være forsigtig med, hvad jeg siger, så må jeg i hvert fald risikere fængselsstraf, men jeg har været med til at orientere dem (Tilsynet med Efterretningstjenesterne, red.) om, at den der aftale (kabelsamarbejdet, red.) fandtes, sagde politikeren, der samtidig bekræftede, at aftalen blev indgået i 90'erne af Poul Nyrup Rasmussen og Bill Clinton.