Rigspolitichef hegles ned: 'Det er helt galt'

Rigspolitichef Thorkild Fogde vidste, at der ikke var lov på plads til at slå alle mink ned, men lod politiet gøre det alligevel. Nu møder han voldsom kritik

Landets øverste politichef, Thorkild Fogde, har et kæmpe forklaringsproblem.

Det er i hvert fald det indtryk, der efterlades i den store kommissionsberetning om minkskandalen.

Det er nemlig ikke småting, Minkkommissionen skriver om Thorkild Fogdes ageren, da statsminister Mette Frederiksen og regeringen i november 2020 besluttede, at alle mink skulle slås ned, selvom lovgivningen ikke tillod det.

Ikke bare spurgte den jurauddannede chef for landets politi ikke til, om loven var på plads, inden han satte politiet på opgaven. I dagevis reagerede han ikke og lod arbejdet fortsætte, selvom han var advaret om, at det var uden for loven.

- Det er helt galt. Det er myndighederne, der skal sørge for, at der er styr på paragrafferne, inden de går i gang. Det er deres ansvar - også personligt, siger ekspert i forvaltningsret ved Aalborg Universitet Sten Bønsing.

For nuværende har der ingen konsekvens været for politibossen, der stadig sidder ved bordenden for dansk politi.

Sagde intet

Minkkommissionen kritik af Thorkild Fogde er ellers voldsom. Den konkluderer, at rigspolitichefen 'har begået forseelser af en sådan grovhed', at han kan drages til ansvar for 'brud på sandhedspligten og legalitetsprincippet'.

Kritikken starter allerede, da Thorkild Fogde bliver inddraget i regeringens beslutning. Og han stiller politiet til rådighed uden at sikre sig, at det må. Noget, kommissionen mener havde været 'ønskeligt', at han gjorde.

Og så tager kritikken ellers fart. Dagen efter pressemødet den 4., hvor beslutningen bliver meldt ud, bliver Thorkild Fogde oplyst om, at der ikke er lovhjemmel. Men det får ham ikke til at trække håndbremsen for politiets indsats.

Helt galt er det ifølge kommissionen, at Thorkild Fogde 7. november optræder på et pressemøde, hvor der bliver talt om, hvordan tempoet af den ulovlige aflivning kan øges. På den måde - aktivt og trods sin egen viden - støtter han op om beslutningen og den 'vildfarelse' om, at loven er på plads, som minkavlere, befolkning og Folketinget er i.

Afventer sanktion

Det er nu op til regeringen, hvad der skal med rigspolitichefen, der udnævnes af justitsministeren, oven på kritikken. Justitsministeriet bliver her rådgivet af Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

- Justitsministeriet har ingen kommentarer til Minkkommissionens beretning om Rigspolitichefen, mens Medarbejder- og Kompetencestyrelsen vurdere den specifikke sag, skriver Justitsministeriet.

Lektor Sten Bønsing er ikke i tvivl om, at der kommer en sanktion:

- Det gælder ikke mere for politiet, at de skal overholde reglerne, end det gør for alle andre myndigheder. Men derfor er det jo stadig helt galt. Så der kommer en sanktion. Spørgsmålet er bare, hvor stor den bliver.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Alex Vanopslagh ser et stort tillidsbrud. Foto: Jens Dresling

- Fuldstændig vildt

Det er med åben mund og polypper, at en række af Folketingets retsordførere har læst Minkkommissionens kritik af Rigspolitichefen.

Kritikken slår fast, at han vidste, at loven ikke var på plads, men intet gjorde og fortsatte med at lade politiet arbejde med at slå alle mink ned.

- Det er fuldstændig vildt. Fuldstændig, siger Liberal Alliances retsordfører, Alex Vanopslagh, og fortsætter:

- Jeg synes personligt, det er svært at have tillid til Thorkild Fogde som rigspolitichef, efter dette her. Og jeg vil have den største forståelse og sympati for borgere, der også vil finde det svært.

Under al kritik

I den modsatte ende af Folketinget er det en forundret og vred retsordfører for Enhedslisten, Rosa Lund, man finder.

- Jeg synes, det er under al kritik. Det er politiet, der skal sørge for, at vi andre overholder loven. Thorkild Fogde burde have været den første til at sige, at loven ikke var på plads.

- Han har et særligt ansvar. Men han ved, at loven ikke er på plads, og så stiller han sig op på et pressemøde uden at sige det, siger Rosa Lund.

Netop det faktum, at der er tale om rigspolitichefen, mener Venstres retsordfører, Preben Bang Henriksen, vil spille ind, når en sanktion skal udmåles.

- Det er da efter min opfattelse en barsk omtalte af rigspolitichefens gerninger, der kommer i rapporten. Ingen tvivl om det. Og det er vel med hans position og ansvar i tankerne, at potentielle konsekvenser for ham skal udmåles på, siger han.

Enhedslistens Rosa Lund kalder det under al kritik, at rigspolitichefen bevidst lod en ulovlig ordre fortsætte. Foto: Jens Dresling

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Minkkommissionen har ikke haft meget tilovers for Rigspolitichefens forklaringer til den. Foto: Anthon Unger

Fogdes forklaringer forkastet

Ekstra Bladet har bedt om en kommentar fra Thorkild Fogde via Rigspolitiet. Rigspolitiet henviser til de forklaringer, Thorkild Fogde har afgivet til Minkkommissionen. Men rigspolitichefens forklaringer har kommissionen for langt hovedpartens vedkommende ikke troet på.

Om mødet 3. november, hvor aflivningen blev besluttet, og pressemødet dagen efter, hvor beslutningen blev meldt ud, har rigspolitichefen forklaret, at han anså det som en 'traditionel' politisk beslutning. Den forklaring finder kommissionen 'ikke i sammenhængen' at 'kunne lægge vægt' på.

Men kommissionen tror på, at han ikke her vidste, at der ikke var lov på plads.

Mail og møde

5. november får Thorkild Fogde både i en e-mail og på et møde flere gange at vide, at 'der skal arbejdes på hjemmel' - altså lovgrundlag - til at slå alle mink ned. Og kommissionen slår fast, at han herfra må have vidst, at loven ikke var på plads.

Selv har Thorkild Fogde forklaret, at han troede, der var tale om hjemmel til forskellige aflivningsmetoder. Men en anden til mødet siger, at hun havde en samtale med Thorkild Fogde om den manglende hjemmel til at slå mink i hele landet ned.

- Hvilket efter kommissionens opfattelse er en mere sandsynlig forklaring, skriver kommissionen.

Kommissionen skriver også, at 'Thorkild Fogde må have indset' at der blev snakket om manglende lov til at slå alle mink ned.

Afgørende pressemøde

7. november deltog Thorkild Fogde på et pressemøde med flere ministre om, hvordan beslutningen om at slå alle mink ned blev eksekveret. Altså flere dage efter, at han ifølge kommissionen vidste, at loven ikke var på plads.

Her har han forklaret til kommissionen, at man mente, pressemødet kun handlede om at slå mink ned i Nordjylland, hvilket der på det tidspunkt faktisk var lovhjemmel til. Det selvom han på pressemødet siger, at tempoet for aflivningen skulle øges 'både i Nordjylland og i resten af landet'.

Han har også forklaret, at han troede, at alle andre deltagere på pressemødet vidste, at loven ikke var på plads til at slå alle mink ned.

Men det sidste gør ifølge kommissionen 'ingen forskel', fordi den viden 'i alle tilfælde ikke omfattede minkavlerne, ligesom udsagnet i øvrigt stemmer dårligt overens med udmeldingerne på pressemødet'.

--------- SPLIT ELEMENT ---------