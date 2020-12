Rigsret? Så skal det gå sindssygt stærkt

Folketinget får særdeles travlt, hvis de skal nå at stille Støjberg for en rigsret, forklarer Hans Engell

- Hvis de vil klynge Støjberg op på det her, så skal de arbejde hele julen og nytåret.

Sådan lyder det fra Ekstra Bladets politiske kommentator Hans Engell, efter at Instrukskommissionen i dag har afleveret sin delberetning.

I beretningen peger kommissionen på, at Inger Støjbergs instruks om at adskille samtlige asylpar - hvor den ene var mindreårig - var 'klart ulovlig'.

Desuden har Støjberg både givet 'urigtige og misvisende' oplysninger til Folketinget i sagen, lyder det i beretningen.

Det store spørgsmål er nu, om Venstres næstformand kan se frem til en rigsretssag?

Bolden ligger hos Folketinget

- Bolden ligger hos Folketinget, konstaterer Hans Engell.

- Folketinget formand og Udvalget for Forretningsordenen er nødt til at sætte sig sammen og drøfte håndteringen af de videre forløb. Jeg vil tro, at de starter med at ansætte nogle advokater, der skal gennemgå beretningen. Så bliver der nedsat et underudvalg med repræsentanter for partierne, som bliver forbindelsesleddet til advokraterne.

- De skal så arbejde sindssygt hurtigt, fordi forældelsesfristen udløber 10. februar. Så hvis der skal rejses tiltale ved rigsretten mod Støjberg, så har de knap to måneder til at træffe den beslutning, siger Engell.

Politisk kommentator Hans Engell. Foto: Ole Steen

Forældelsesfrist

Der er således en forældelsesfrist på fem år, fra Støjberg udsendte den pressemeddelelse, som indeholdt instruksen om at adskille asylparrene.

På den baggrund vil Radikale Venstre og blandt andre Enhedslisten allerede i morgen i Underudvalget under Udvalget for Forretningsordenen i Folketinget stille forslag om at få eksterne advokater til at give deres vurdering af mulige konsekvenser for Støjberg.

Det har de radikales retsordfører, Kristian Hegaard, oplyst til Ekstra Bladet.