Rigtige venner: Frederiksberg-borgmester bader i FCK-billetter

FCK's fans fik lynhurtigt lov til at fejre mesterskaber foran Frederiksberg Rådhus med fyrværkeri og stort halløj. Og borgmester Michael Vindfeldt (S) tilbød at smække borgmesterkæden på og overrække pokalen.

For hans forhold til FCK er tæt, kan Berlingske skrive onsdag. Faktisk så tæt, at det er på kanten af reglerne.

- Jeg er overbevist om, at en så snær forbindelse, som beskrives her, kunne udløse ansættelsesretlige sanktioner over for en ansat, og derfor bør en kommunalpolitiker eller borgmester holde sig langt fra en så tæt relation, siger kommunalforsker Roger Buck til avisen.

Billetter og gaver

Berlingske har kigget nærmere på, hvordan FCK's fans så hurtigt kunne få lov til at holde deres sejrsfejring foran Frederiksberg Rådhus.

Og det har ført til, at avisen har fået indblik i, hvad Michael Vindfeldt har fået gratis af FCK.

Kommunen oplyser til Berlingske, at Michael Vindfeldt har være til 10-14 FCK-kampe med ledsager og bespisning gratis over de sidste to sæsoner - altså efter at han blev borgmester.

Han har også modtaget to trøjer fra klubben i gave. Blandt andet en trøje med 'Borgmester' skrevet i guld på ryggen.

Michael Vindfeldt blev borgmester på Frederiksberg efter kommunalvalget i 2021. Foto: Finn Frandsen

Tæt forhold

Berlingske kan også fremlægge en sms-korrespondence mellem en repræsentant for FCK og Michael Vindfeldt. Her rækker FCK ud for at tale om, hvordan en fejring kan arrangeres.

Sms'en slutter med ordene: 'Tak for sidst, hvilken kamp :-)'.

Vindfeldt svarer, at man er ved at finde ud af detaljerne og lover, at det nok skal lykkes.

'Sig til, hvis I skal have hjælp til at overrække pokalen, så tager jeg kæden på', skriver han yderligere.

'Nema problema'

Michael Vindfeldt selv siger til Berlingske, at han ikke kan se noget problem. Og at det er naturligt, at han tager til betalte FCK-kampe som borgmester, fordi holdet delvis stammer fra Frederiksberg og har sit træningsanlæg i kommunen.

- Jeg kan afsløre, at jeg har været ude at besøge mange af Frederiksbergs foreninger og kulturinstitutioner. For når jeg bliver inviteret til arrangementer, prøver jeg så vidt muligt at dukke op, hvis kalenderen tillader det, skriver han til avisen.

Gaver og gratis billetter til kommunalpolitikere har været et hedt emne siden foråret. Og Michael Vindfeldt vil nu have, at alt bliver lagt frem på kommunens hjemmeside.

- Så kan borgerne afgøre, om de finder det problematisk, hvis jeg besøger et af byens fodboldhold, en gymnastikopvisning, seniorkoncerter på rådhuset eller deltager i en premiere på Aveny-T, siger han til avisen.

