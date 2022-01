Risiko for olfert

En olfert.

'Straf eller grov spøg hvor en person griber fat om en andens underbukser bagfra og trækker dem op ad ryggen så stoffet kiler sig ind mellem ballerne'.

Sådan lyder beskrivelsen i Den Danske Ordbog af den fra skolegården berygtede og ganske ydmygende afstraffelsesmetode.

Ikke desto mindre risikerer Venstres formand Jakob Ellemann-Jensen netop sådan en. I hvert fald i overført betydning. Han ved det godt selv. Han tager risikoen med åbne øjne.

Sammen med K, LA og Nye Borgerlige afholdt Venstre-formanden et pressemøde tirsdag formiddag, hvor partierne præsenterede et alternativt forslag til, hvordan der kan skaffes mere arbejdskraft til Danmark.

Forslaget har det store problem, at der ikke er flertal i Folketinget for det.

- Risikerer I ikke en gevaldig ydmygelse, hvis I alligevel skal ned og stemme for regeringens forslag. Udelukker I at stemme for det regeringen ligger frem?

- Ja, det gør vi.

- Hvad ændrer det her i dag, I har jo lige forhandlet - risikerer du ikke et kæmpe selvmål?

- Det håber jeg så sandelig ikke. En gang imellem skal man turde at risikere noget i politik. Vi gør det her, fordi vi mener, det er vigtigt.

- Så kan det godt være man en gang imellem får en olfert i dansk politik. Det har jeg lært at leve med, siger han til Ekstra Bladets udsendte.

Pernille Vermund, Jakob Ellemann-Jensen, Rasmus Jarlov og Alex Vanopslagh vil forhandle igen om udenlandsk arbejdskraft. Foto: Anthon Unger

De afviser

Og olferten er allerede kort efter pressemødet, rykket et skridt nærmere.

Både fra Socialdemokratiet og De Radikale lyder det, at de afviser det nye blå forslag.

Især fordi det ikke er tidsbegrænset, lyder det fra S.

Radikale er især imod, fordi kun arbejdere fra særligt udvalgte lande, vil få adgang.

Finansordfører Christian Rabjerg Madsen (S) siger:

- Det var et barokt pressemøde. Vi har intensivt forhandlet med de blå partier. Så kommer man tre dage efter og vil forhandle igen. Det er i den grad ikke at passe sin besøgelsestid. Et kæmpe svigt af dansk erhvervsliv.

Han er fortørnet over, to påstande på pressemødet.

- Man skulle holde sig for god til at sprede usandheder. Det er imponerende, at man på så kort et pressemøde kan sige to ting, som er lodret forkert. Dels siger de, at der kun er 49 mandater bag vores aftale. Det er forkert. Det er en bred aftale med både røde og blå partier. Der er 79 mandater bag, siger Rabjerg Madsen.

Desuden lød det fra pressemødet, at de borgerlige partier ikke kender regeingens endelige forslag til, hvor meget man skal tjene for at komme hertil. Det er simpelthen ikke sandt, påpeger Rabjerg Madsen.

Diskriminationsforslag

- Beløbsgrænsne er nævnt i første bullit. Hvis Jakob Ellemann var bedre inde i sagerne, så ville han have bidt mærke i det.

- Udelukker I en genforhandling?

- Ja, vi har forhandlet med de blå partier.

- Jeg har en forventning om, at de stemmer for vores forslag. Det er kutymen på Christiansborg, at ansvarlige partier stemmer for aftaler, som man mener trækker i den rigtige retning.

- Hvis de kererer sig mere om dansk erhvervsliv og danske økonmi end Christiansborg-fnidder og taktiske hensyn, så stemmer de selvfølgelig til at stemme for den aftale, vi ligger frem

Andreas Steenberg politisk og finansordfører fra De Radikale udelukker ligeledes en genforhandling.

- Det er et skridt i den forkerte retning, siger han om de borgerliges forslag til TV2 News, og tilføjer, det er et 'diskriminationsforslag'.

Venstre ønsker at sænke beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft til 360.000 kroner. Regeringen og aftalepartierne vil sænke den til 375.000 kroner.