Riskær er 'træt af advokater': Nu opstiller han dem selv

Partiet Klaus Riskær Pedersen opstillede onsdag seks nye folketingskandidater, så der nu er otte udover formanden selv.

Kandidaterne Annette Prang og Gert Dyrn er advokater, Morten Pihl-Andersen er tidligere advokat og Morten Nordstjerne Rasmussen er jurastuderende.

Men det står i kontrast til en udtalelse, Klaus Riskær Pedersen kom med i februar.

I programmet 'Debatten' på DR 2 erklærede Klaus Riskær Pedersen, at han var 'træt af advokater, banker og folketingsmænd' som for eksempel Venstres Jan E. Jørgensen.

- (...) Vi er trætte af advokater, banker og folketingsmænd som dig. Det er vi mange, der er, for du er ikke respektfuld. Du er arrogant og taler ned til folk, sagde Klaus Riskær Pedersen.

Men selvom halvdelen af Riskærs opstillede folketingskandidater er enten jurastuderende, jurister eller advokater, mener Klaus Riskær Pedersen ikke, at det er selvmodsigende.

- Jeg har ikke sagt noget om, at folk ikke kan have et erhverv som jurist eller som advokat og samtidig være i politik. Men i vores tilfælde, har den ene ikke en advokatbestalling længere, den anden arbejder i den offentlige sektor som jurist og den tredje arbejder med straffesager. Så det giver mening for os.

- Så dine advokater er gode nok?

- Den bemærkning, jeg kom med i debatten med Jan E. Jørgensen, handler om, at advokatfirmaet Bech Bruun opsamler penge i skatteministeriet samtidig med, at de rådgiver skatteunddragere. Det handler om, at kammeradvokaten træder ind i den ene skandale efter den anden. Det er den slags advokater, jeg er træt af.

- Du siger selv, at du er træt af advokater. Er det så ikke lidt besynderligt, at du henter tre advokater ind?

- Hvis du gentager, at jeg har hentet tre advokater ind, så ryger du i Pressenævnet, for jeg vil ikke acceptere det.

- Hvis man googler Annette Prang, Gert Dyrn og Morten Pihl-Andersen, så står der jo advokat?

- Morten Pihl-Andersen har bekræftet på Radio24syv, at han ikke har en advokatbestalling længere. Han er jurist. Vi har to jurister og en enkelt advokat, der har kørt vigtige sager med kurdere. Det er vigtigt at have jurister, for ellers kan vi ikke gennemføre vores borgerrettighedsdagsorden, som slet ikke eksisterer i dansk politik. Derfor er de hjerteligt velkommen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få et interview med Anette Prang, som på partiets hjemmeside oplyser, at hun er advokat. Men hun vil ikke stille op til interview uden at se spørgsmålene på forhånd.

Sådan beskriver de fire kandidater sig selv på partiets hjemmeside

