Riskær klar til valgkamp: Jeg er det, der mangler

I magtens smørhul mellem Christiansborg og Københavns Rådhus så et nyt politisk parti tirsdag dagens lys.

63-årige Klaus Riskær Pedersen havde inviteret til pressemøde i den historiske bygning Vartov - hvor Tycho Brahe i sin tid udførte sine observationer på resterne af Absalons bymur, og hvor andelsbevægelsens første sten blev lagt - for at præsentere sit parti, der bærer det let genkendelige navn Klaus Riskær Pedersen.

- Jeg valgte det her sted, fordi jeg forbinder det med at være dansk - på den gode måde, indledte Klaus Riskær Pedersen pressemødet.

Jeg er det nye

På tre måneder er det lykkes den tidligere serieiværksætter og bedrageridømte Riskær at indsamle 42.486 støtteerklæringer - af dem er 20.196 konverteret til egentlige stemmeerklæringer, som nu har gjort ham og hans parti, der nu består af i alt fire kandidater, opstillingsberettiget til Folketinget.

- Det her har intet med celebritystatus eller kendisfaktor at gøre. Det er et tegn på, at befolkningen vil have noget nyt. Og de har ret. Der skal ske noget nyt. Derfor er jeg her i dag. Jeg er det nye, der skal til. Det, der mangler.

Klaus Riskær Pedersen vil ikke placere sig og sit parti på en højre-venstre-skala. Men 'hold hovedet koldt og hjertet varmt' er partiets nye slogan. Foto: Jonas Olufsson.

Nye veje

Iklædt hvid skjorte og ellers helt i sort, var den farverige spradebasse, som 63-årige Klaus Riskær Pedersen ellers er kendt som, langt væk.

Han bød velkommen, indledte en 26 minutter lang tale med blikket stift rettet i sine talepapirer og lignede det, han nu er: en politiker med en dagsorden.

- Min største opgave er at gå nye veje, tænke ud af boksen og ruske op i det politiske system.

Klicheer og floskler

‘Hold hovedet koldt og hjertet varmt’, præsenterede Klaus Riskær Pedersen stolt sit slogan.

Dog forsvandt smilet fra hans læber, da det blev påpeget, at netop den sætning var gennemgående i statsminister Lars Løkke Rasmussens nytårstale fra tre år siden. Lige som det også både er titlen på en album af Leif Sylvester og et omkvæd i en Lis Sørensen-sang.

For en mand, hvis fornemmeste opgave - ifølge ham selv - er at forny og ruske op i Folketinget, er det bemærkelsesværdigt, hvor mange floskler, klicheer og indøvede slagord, der bar ham igennem pressemødet.

‘Jeg har walked the walk’, gentog han igen og igen. Klaus Riskær Pedersen har med andre ord levet livet på godt og ondt - modsat de nuværende folkevalgte i parlamentet, forstås.

63-årige Klaus Riskær Pedersen er klar til valgkamp. Men politisk kommentator, Henrik Qvortrup, mener, at han allerede ny skyder sig selv i foden ved betingelsesløst at pege på Lars Løkke Rasmussen. Foto: Jonas Olufsson.

'Walked the walk'

- Der er ikke noget galt med de folkevalgte. De er gode, hårdtarbejdende, veluddannede menensker, men det system, de er en del af, er for fastlåst.

- Det, man ikke kan i et sådant system, er innvoation og forandringer. Det ved vi, der har 'walked the walk' ude i virkelighedens verden, os der har lavet ting og sager.

Qvortrup: Han skyder sig selv i foden Skattesystemet skal lægges helt om. Der skal være gratis offentlig transport til pendlere, pensionister og studerende. Unge skal igennem tvungen samfundstjeneste, de første to år på arbejdsmarkedet skal være skattefrie, og så skal der oprettes en klimafond, der skal være med til at reformere landbruget. Pejlemærkerne er på plads i partiet Klaus Riskær Pedersen, som manden med samme navn selv kalder et 'rødt konservativt projekt'. Hvor det præcis ligger på højre-venstre-skalaen vil han ikke svare på, og når det kommer til substansen af, hvordan tingene skal gennemføres, er partiformanden noget længere i spyttet. - Han er bygget på floskler - og det er typisk noget, man bruger, når man ikke helt har styr på indholdet. Han vil gerne noget andet - men det 'andet' er der ikke konkret styr på. - Han taler til det segment, som altid er derude. Nemlig dem, der synes, at dem på Christiansborg er nogle idioter. Dem, der nogle gange stemmer på Alternativet, andre gange er det sejt at stemme på de radikale, engang var Villy Søvndal cool - og nu er det så - måske - Klaus Riskær, der kan gribe fat i dem, mener Ekstra Bladets politiske kommentator, Henrik Qvortrup. Det eneste, Riskær på gårsdagens pressemøde var fuldstændig klokkeklar og konkret omkring, var hvem der - hvis Riskær får noget at skulle have sagt - sætter sig på statsministertaburetten efter det kommende folketingsvalg. - Han peger betingelsesløst på Løkke - og jeg fatter det ikke. Det tror jeg skræmmer mange væk. Jeg mener klart, at han sælger sig selv på forhånd. Det er mig helt ubegribeligt. - Der sidder rigtig mange, som stemte på Alternativet sidst, og tænker, at det er godt med et friskt pust - men når han så peger på Løkke, så står de nok af, siger Qvortrup. - Næsten alle spørgsmål på pressemødet handlede om hans fortid. Bliver det et problem for ham? - Det tror jeg ikke. Men han skal nok forberede sig på, at det bliver ved. Men jeg er også sikker på, at der er et publikum til ham, når han siger 'ja ja, jeg har gjort sådan og sådan - og jeg har taget min straf. Men hvad med dem der?', mens han peger på de andre politikere.

Først da der blev åbnet for spørgsmål fra salen, løsnede politiker Riskær op og lagde talepapirerne væk. Han løftede blikket, skabte øjenkontakt og gestikulerede karakteristisk med sine lange arme, når hans svar skulle tillægges særlig vægt.

Kriminel fortid

Da det efterhånden gik op for Klaus Riskær, at spørgsmålene - leveret i mange forskellige afskygninger - ustandseligt kredsede om det samme emne - hans kriminelle fortid - så han straks lidt mere træt ud.

Og hvis Riskær allerede er træt af det spørgsmål nu, kan han se frem til en meget opslidende valgkamp, der kan risikere at vare 117 lange dage endnu.