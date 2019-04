Riskær kyler spidskandidat ud

Klaus Riskær Pedersen skiller sig nu af med endnu en spidskandidat til Folketinget for sit parti.

Der er tale om Dorte Jarlby fra Hvide Sande. Årsagen er samarbejdsproblemer mellem hende og de andre folketingskandidater, skriver TV Midtvest.

- Hvis man ikke kan fungere med de andre kandidater, hvordan vil det så ikke gå i Folketinget.

- Det er min opgave at sikre, at samarbejdet fungerer, og jeg vil hellere tage øretæven nu, end når det er for sent, siger Klaus Riskær Pedersen til den jyske tv-station.

Lex Riskær: Nu strammes nettet

Klaus Riskær Pedersens parti stiller op med en enkelt spidskandidat i de fleste storkredse. Riskær selv stiller op som partiets leder og spidskandidat i København. Her har han også tidligere smidt en kandidat ud.

Dorte Jarlby meldte sig ind i Riskærs parti for godt en måned siden.

Hun har tidligere været medlem af Venstre, hvor hun forsøgte at overtage det ledige folketingskandidatur i Ringkøbing-Skjern efter Esben Lunde Larsen.

Se også: Klaus Riskær er klar med nye kandidater