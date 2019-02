Riskær vil i Folketinget: Sønnerne betaler kampagnen

63-årige Klaus Riskær Pedersen kan på grund af domme for svindel og bedrageri ikke eje en rød reje, men det er ikke gratis at føre valgkamp - derfor har Riskær fået økonomisk hjælp af sine børn

Det er svært at finansiere en kampagne, der skal skaffe én adgang til Folketinget, når man - på grund af en skattegæld på et trecifret millionbeløb - intet må eje.

Det har Klaus Riskæs Pedersen måttet sande.

I sit forsøg på at skaffe vælgererklæringer nok til at blive opstillingsparat og dermed opnå en plads på stemmesedlen ved det kommende folketingsvalg, har den tidligere rigmand blandt andet brugt såkaldte 'sponsorerede opslag' på Facebook. Og de er ikke gratis.

Har optaget lån

- Hvem finansierer din kampagne?

- Jeg har taget et lån i vores familievirksomhed, som jeg selv skal betale tilbage, hvis opstillingen ikke lykkes. Det sker ved tilbageholdelse i betaling, jeg ellers får, og over 30 måneder.

Det er som udgangspunkt ikke ulovligt, men advokat og ekspert i fast ejendom, økonomisk kriminalitet og selskabsret, Niels Ulrik Heine, påpeger, at det kan være problematisk.

- Der er i princippet ikke noget til hinder for, at man med sin familie kan have fordelagtige aftaler om lav leje med videre. Men der kan selvfølgelig være et skatteproblem, som kun kan besvares, hvis man kender de konkrete omstændigheder, forklarer advokat han.

En af de konkrete omstændigheder, der kan være et problem, er beløbets størrelse.

Men hvor stort et lån Klaus Riskær Pedersen har fået af sine sønner via virksomheden Reboot, vil han ikke oplyse.

- Det vil fremgå af partiregnskabet til sin tid. Det bliver ikke et særligt stort beløb. Muligvis det blot gives som støtte, forklarer den 63-årige tidligere erhvervsmand.

Brud på reglerne

Noget andet, som også allerede har skabt lidt problemer, er måden hvorpå Riskær har indsamlet de mange tusinder vælgererklæring, han skal bruge for at blive opstillingsparat.

'Uden fortilfælde' blev Riskærs march mod Folketinget kaldt af valgforsker. Men det viste sig, at hans mange støtter ikke var indsamlet på helt lovlig vis. Foto: Linda Johansen.

I følge de officielle tal, der kun bliver opdateret en gang om måneden, vil 11.261 danskere på nuværende tidspunkt gerne se Riskærs navn på stemmesedlen.

Det er over halvdelen af de 20.901 erklæringer, der kræves.

'Uden fortilfælde'

Selv fortæller Riskær, at der er kommet mange flere. I alt har 25.690 afgivet en støtterklæring - og at dem har cirka 13.000 givet deres endelige underskrift, siger han.

Valgforsker og professor ved Københavns Universitet Kasper Møller Hansen har kaldt opbakningen til Riskær 'uden fortilfælde'.

Men måden, hvorpå de mange han havde samlet de mange erklæringer, viste sig ikke at være lovlig.

Han havde nemlig linket direkte fra sin hjemmeside, til den NemID-side, hvor man - efter at have givet Riskær sin digitale underskrift - skal bekræfte sin erklæring.

Det må man bare ikke. For ifølge reglerne skal man have en uges 'betænkningstid'.

Forfulgt af ministeren

- Hvornår stopper du med at gå til grænsen eller bevæge dig i gråzoner af loven?

- Det har intet med gråzoner at gøre. Det er den samme løsning, som Kristendemokraterne brugte, og hvor skulle jeg vide fra, at det ikke var i orden? Da jeg gjorde det, var det pludselig et problem.

- Det er økonomi- og indenrigsministeren, der er i en gråzone - ikke jeg. Han har manisk forfulgt denne opstilling, fordi han ved, at hans egne vælgere er ved at løbe skrigende bort. Han har, for at standse min opstilling, endda forsøgt at få aftaleparter bag Folketingsvalg-loven til at ændre bestemmelser. Det blev dog afvist.

Ministeren: Ubegrundet anklage

Økonomi- og indenrigsminister, Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA), er ikke enig i Riskærs udlægning af sagen.

- Det er en ubegrundet anklage, Klaus Riskær Pedersen kommer med, siger han.

- Reglerne er klare: Der er en eftertænksomhedsperiode på syv dage. Den skal partierne følge. Vi har desværre ingen sanktionsmuligheder over for dem, der bryder reglerne. Jeg er i dialog med forligspartierne, om vi kan forhindre, at reglerne fremover bliver omgået. Men der er ikke noget quick fix, lyder det fra Ammitzbøll-Bille.