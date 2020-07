Ritt om rivalen Dybkjær: - Hun var smuk og kompetent

De to politiske koryfæer Ritt Bjerregaard og Lone Dybkjær var konkurrenter, men respekten fra den tidligere EU-kommissær mod Lone Dybkjær trækker dybe spor.

Ritt Bjerregaard fremhæver, at Lone Dybkjær var uddannet ingeniør, hvilket hun overførte til sit politiske virke, hvorfor hun altid var velforberedt og velbegrundet.

- Hun brændte for sagerne, og var meget velbevandret. Hun var en smuk og kompetent kvinde, siger Ritt Bjerregaard til Ekstra Bladet.

- Hun var jo selvfølgelig som Radikale er flest, så man kunne i hvert fald ikke altid regne med det politisk – men man kunne regne med, at hun havde sat sig ind i tingene, og det er jo en meget stor fordel, siger Ritt Bjerregaard.

Mandsdomineret verden

Lone Dybkjær har været en stærk politisk spiller, som har været med til at bane vejen for kvindelige politikere i dag.

Lone Dybkjær spillede en aktiv i den politiske arena - også i mere tunge politiske debatter, som økonomisk politik, der før i tiden var hjemmebane for mænd.

- Vi sparede sammen, om at være kvinder i en mandsdomineret verden. Vi havde nogle gange, hvor vi gik ud og spiste en middag sammen og snakkede lidt om, hvordan vi synes, at landet det lå. Og om der var nogle ting, vi skulle tage fat i, siger Ritt Bjerregaard.

Op og ned

Begge kvinder har haft en aktiv rolle i miljøpolitik. Lone Dybkjær var blandet andet miljøminister i KVR-regeringen.

Lone Dybkjær blev senere valgt til Europa-parlamentet, hvor hun sad i miljøudvalget, mens Ritt Bjerregaard i samme periode var miljø-kommisær i EU.

- Vi var jo også konkurrenter. Og i Bruxelles, der konkurrerede vi nogle gange om, hvem der skulle have opmærksomheden. Med politiske kollegaer er det altid op og ned. Men jeg husker Lone for, at hun altid var ordentlig inde i tingene, siger Ritt Bjerregaard.

Kræften

Ligesom Lone Dybkjær har Ritt Bjerregaard også kræft tæt inde på livet.

Ritt Bjerregaard står midt i et alvorligt sygdomsforløb, der startede med kræft i endetarmen i 2015, og som gør, at hun lever på lånt tid, selvom hendes kræftform ikke har samme aggressive adfærd som Lone Dybkjærs.

Til et vælgermøde på Fyn, fik de to tidligere kollegaer og konkurrenter mulighed for at drøfte hinandens sygdomsforløb.

- Lone fortalte mig, at det ikke var godt. De kunne ikke gøre mere for hende, så nu handlede det om, at få det bedste ud af tiden. De metastaser jeg har i lungerne, vokser meget lidt, så jeg er slet ikke derhenne, hvor jeg vidste, at Lone var, siger Ritt Bjerregaard afslutningsvis.