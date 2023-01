Ritts ven: 'Hun var velovervejet til det sidste'

Vennen Karl Hjortnæs talte sidst med Ritt Bjerregaard i fredags. Her udtrykte hun taknemmelighed for, at hun fik mere end syv gode år efter kræftdiagnose

I mere end 50 år har Karl Hjortnæs og Ritt Bjerregaard kendt hinanden. Begge blev de valgt til Folketinget for Socialdemokratiet i 1971, og siden har de udviklet et tæt forhold.

Lørdag sov Ritt Bjerregaard stille ind. Fredag formiddag talte vennen Karl Hjortnæs med hende for sidste gang. Det var over telefonen.

- Hun var velovervejet til det sidste. De sidste ord, hun sagde til mig, var, at hun var taknemmelig for, at hun fik syv gode og aktive år, efter kræftlidelsen var konstateret. Det kunne hun jo ikke have regnet med, men det har hun fået - godt og vel syv år, fortæller Karl Hjortnæs og beretter, at Ritt godt vidste på det tidspunkt, at det var ved at være slut.

- For os, der har været relativt tæt på hende, står det klart, at kræfterne efterhånden svandt ind. Sidst, jeg spiste en frokost med Ritt, var i slutningen af november. Der kunne jeg godt mærke, at kræfterne svandt ind. Det kunne jeg, fortæller Karl Hjortnæs.

Åben om kræften

Ritt Bjerregaard har været meget åben om sin kræftlidelse, som hun fik konstateret i 2015.

I første omgang blev hun blevet opereret for en kræftsvulst i endetarmen, men senere viste det sig, at kræften havde spredt sig til lungerne. Ritt Bjerregaard begyndte i kemoterapi og fik den hårde besked om, at hun var uhelbredelig syg.

Alligevel fik oplevede hun altså mere end syv gode år efterfølgende.

Overskudsmenneske

Når Karl Hjortnæs skal beskrive Ritt Bjerregaard, fremhæver han ikke mindst, at hun var et 'overskudsmenneske'.

- Hun deltog i utrolig meget og magtede utrolig meget. Hun drev en overgang en æbleplantage og skrev en bog om det. Hun skrev en bog om vandreture med en veninde.

- Hun har været optaget af kokkeuddannelsen og sunde fødevarer. Hun har et bredt netværk af personer, lyder det fra Karl Hjortnæs, der fortsætter:

- Så har hun været en usædvanlig kompetent politiker, som var god til at læse, hvad der foregår i det politiske maskinrum. Hun kunne læse de politiske processer, og derfor har hun også været så markant.

Han tilføjer, at Ritt Bjerregaard desuden har oplevet en diskrimination på grund af sit køn.

- Hun accepterede, at politik i høj grad foregår på mændenes præmisser. Hun var meget bevidst om ikke at klæde sig udfordrende på nogen måde. Alligevel havde top-hankøn som daværende formand for LO Thomas Nielsen og smede-formand Georg Poulsen svært ved at acceptere Ritt som ligestillet politiker.

- Hun har bestemt mærket diskriminationen, konstaterer Karl Hjortnæs.

Ritt Bjerregaard blev 81 år.