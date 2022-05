Roadtrip på din regning: Knas med lommeregneren

At kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen og hendes særlige rådgiver brugte en hel dag under en arbejdsrejse i Californien på at roadtrippe langs Stillehavskysten, var faktisk den billige løsning for skatteborgerne.

Det skriver ministeren i et svar til Dansk Folkepartis Dennis Flydtkjær.

- Jeg valgte at køre i bil fra Silicon Valley til Los Angeles, hvor Oscaruddelingen fandt sted. Kulturministeriet havde udgifter til transporten på cirka 1.300 kroner.

- Alternativet var at flyve i rutefly samme dag. Udgift til flybilletter til to personer ville have været cirka 2.500 kroner, skriver ministeren.

Som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet besøgte ministeren Californien i marts. Her afleverede hun et brev til techvirksomheder den 24. i San Fransisco og tog så til Oscar-show den 27. Dagene imellem blev altså blandt andet brugt på det daglange roadtrip kun for ministeren og hendes særlige rådgiver.

Ikke hele billedet

En gennemgang af bilagene viser dog et noget andet regnestykke end det, der lander på 1300 kroner. I svaret til Dennis Flydkjær har ministeriet nemlig udelukkende medregnet udgifter til benzin, en Uber til biludlejningen og kaffe.

Men som Ekstra Bladet tidligere har kunne afsløre, så kunne Ane Halsboe-Jørgensen og resten af Kulturministeriets hold have sparret en dag i USA, hvis de havde droppet deres private roadtrip.

De glemmer derfor udgifter for to gange overnatning på luksushotel til de medrejsende, tre gange parkering af omkring 350 kroner på samme hotel og 117 dollars i restauranten.

Set i det lys løber regningen for at køre op i 1416 dollars svarende til knap 9900 kroner, som skatteborgerne har betalt for, at Ane Halsboe-Jørgensen og særlig rådgiver kunne nyde highway 1's mange smukke seværdigheder.

Dertil kommer, at det var arbejdstid, der blev brugt på den over 800 kilometer lange køretur ad Californiens kyst.

Var roadtrippet den billige løsning kan det samtidigt undre, at en medrejsende pressemedarbejder og ministersekretæren blev sat på netop et rutefly mellem de to byer.

Svinedyre flybilletter

Ane Halsboe-Jørgensen har tidligere sagt til Ekstra Bladet, at hun står helt inde for turen til Californien. Både at rejse til San Fransisco for at aflevere et brev til Youtube og Facebook, køreturen til Los Angeles og dagene i Hollywood inden Oscar-showet.

Hun har dog måtte beklage, at hendes flybillet på business-class tur-retur endte med at koste markante 95.778 kroner.

- Jeg forstår godt kritikken af billetprisen. Det bør vurderes fra gang til gang, om meget høje billetpriser kan retfærdiggøres. Der kan for eksempel være pludseligt opståede kriser. Det var der ikke tale om her. Og i det lys var billetprisen for høj, skrev hun i et svar til Ekstra Bladet.

Også den særlige rådgiver og ministersekretæren fløj på business-class til San Fransisco mens to andre blev sat på monkey-class.

Ifølge ministeriet blev den samlede pris for flybilletter til alle rejsende på turen 268.040 kroner.