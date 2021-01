Rød blok: Joachim B. giver karakterer

Det er blevet nytår, og derfor er det tid til at give partilederne karakterer for deres præstationer i 2020.

Vi starter med rød blok.



Pernille Skipper, Enhedslisten





Væk er de dage, hvor Enhedslistens forhold til den socialdemokratiske regering var dårligt. Vi husker alle en hidsig Johanne Schmidt-Nielsen, som spyede 'de pisser os ned ad ryggen' om Bjarne Corydon og Thorning-regeringen. Enhedslisten er inde i varmen. De laver finanslov og mange andre aftaler med regeringen.



Det skyldes, dels at Mette Frederiksens økonomiske politik er mere rød, og at Enhedslisten har valgt at være mindre konfrontatoriske. Enhedslisten synes at være godt tilfredse med at få indrømmelser på den økonomiske politik mod ikke at gøre livet for besværligt for regeringen på udlændinge-området.



Men hvilken forskel gør Enhedslisten egentlig? Det er svært at pege de store politiske resultater, som kan henføres til Enhedslisten, og når de samtidig ikke gør det store nummer ud af, at regeringen fører en værdipolitik, som ligger et stykke fra Enhedslistens, så synes partiet en smule tandløst.



Jeg giver Pernille skipper karakteren 8 for den middelgode præstation.



Pia Olsen Dyhr, Socialistisk Folkeparti





Alle politiske ledere lægger strategier for deres parti. Men det er langtfra alle, som kan eksekvere på dem. Det har Pia Olsen Dyhr vist, at hun kan.



Jeg glemmer aldrig den dag, SF's daværende formand, Annette Wilhelmsen, på et pressemøde bekendtgjorde, at SF trådte ud af af Thorning-regeringen. Jeg stod og så med på tv sammen med en masse andre MF’er i læsesalen ved siden af folketingssalen. Da Annette Vilhelmsen på pressemødet sagde, at hun ikke havde fortrudt, at SF var gået i regering, slog Helle Thorning, som også stod og så pressemødet, en stor latter op.



Den daværende S-ledelse havde ikke meget respekt for Socialistisk Folkeparti. Det var tydeligt.



Efter SF's mildest talt katastrofale deltagelse i Thorning-regeringen kom Pia Olsen Dyhr til som formand. Hun ønskede, at SF skulle være et moderne socialistisk parti, som både kunne tage parlamentarisk ansvar ved at indgå politiske kompromiser og have klassisk rød politik på programmet.



Det er lykkedes.



SF har fået politik igennem. Minimumsnomeringer og 'gratis' psykologhjælp til unge under 25 som to eksempler.



Det er godt nok politik, som andre partier også har på hylden. Men ingen har solgt det så godt som SF.



Der er ingen tvivl om, at Pia Olsen ønsker SF tilbage i regering. Det sker nok ikke foreløbigt. Men hvorfor egentlig ikke? Jeg er sikker på, at SF er klar til opgaven denne gang. Det er i sig selv en bedrift.



Pia Olsen Dyhr er velsignet med mange dygtige politikere i sin folketingsgruppe. Jacob Mark, Lisbeth Bech Poulsen og Carl Valentin for nævne tre af dem.



Jacob Mark fik flere personlige stemmer end Pia Olsen Dyhr ved sidste folketingsvalg. Andre politiske ledere havde måske følt sig truet af en sådan 'opkomlings' succes. Men Pia Olsen Dyhr giver sine MF’er masser af plads. Det er godt lederskab.



Når jeg ikke giver Pia Olsen Dyhr 13, så skyldes det, at hun efter min smag gør for meget ud af at fortælle omverdenen, hvor gode veninder hun er med Mette Frederiksen. Det bliver for sukkersødt. Men måske jeg bare er ved at blive en gammel sur mand.



Det bliver et 11-tal for den udmærkede og selvstændige præstation.



Sofie Carsten Nielsen, Radikale Venstre





Radikale Venstres 2020 bliver husket for 'hånden på låret', som førte til, at Morten Østergaard måtte trække sig som partileder.



Sofie Carsten Nielsen blev ny partileder.



Et øjeblik så det ud, som om folketingsgruppen ville splinters. Både Martin Lidegaard og Jens Rohde virkede langtfra sikre på, at de havde store lyst til at fortsætte i gruppen. Ida Auken fandt kræfter til at angribe den nye partileder for at have kendt til Morten Østergaards MeToo-sager, på trods af at hun i flere måneder havde været sygemeldt.



I kølvandet på al balladen dykkede Radikale Venstre naturligt nok kraftigt i målingerne.



En af årsagerne var, som Ida Auken påpegede, at Sofie Carsten Nielsen rent faktisk havde kendt til Morten Østergaards MeToo-sager.



Det svækkede hende troværdighed, og troværdighed er en politikers vigtigste kapital.



Der synes dog at være kommet lidt mere ro i folketingsgruppen. Målingerne har også rettet sig lidt, omend de ikke er helt tilbage på præ-metoo niveauer.



Sofie Carsten Nielsen lagde stilen om i forhold til Morten Østergaard. Radikale Venstre er blevet langt mindre konfrontatoriske i forhold til regeringen. Det er nok fornuftigt. Det begyndte at virke lidt utroværdigt. Bagsiden er dog, at det er svært at kende Radikale Venstre. De går meget op i klima og identitetspolitik. Men den økonomiske dagsorden fylder ikke så meget mere. Det var ellers engang en af årsagerne til, at Radikale Venstre kunne trække blå vælgere hen over midten. Måske ændrer det sig i 2021. Det får vi at se.



Jeg giver Sofie Carsten Nielsen 6 for den netop acceptable præstation.



Mette Frederiksen, Socialdemokratiet





Hvad gør en politiker dygtig?



En god politiker har naturligvis noget på hjertet. Der skal være en indignation. Man skal kunne mærke, at politikeren brænder for sin sag. Derefter skal man kunne omsætte indignationen til konkrete politiske forslag. Forslag man kan forklare folk nødvendigheden af. Det kræver, at man er velformuleret. Man skal kunne tale til både hoved og hjerte. Til sidst skal man naturligvis kunne få sin politik igennem. Man skal kunne det politiske håndværk.



Mette Frederiksen har det hele. Du kan være politisk uenig med Mette Frederiksen. Men man kan ikke komme uden om, at Mette Frederiksen er en ekstremt dygtig politiker.



Heldet følger de dygtige. Det synes jeg passer godt på Mette Frederiksen. Hun er blevet statsminister i en tid, hvor andre har gjort det grove arbejde med at skabe styr på de offentlige finanser, så der er råd til Mette Frederiksens politik. Der er råd til at øge det offentlige forbrug, og der er råd til at øge de offentlige udgifter. Tidsånden er også med Mette Frederiksen. Der er ikke den store appetit i befolkningen på reformer, som skubber flere danskere ud på arbejdsmarkedet. Nødvendighedens politik er ikke længere nødvendig.



Mette Frederiksen har under covid-19 vist, at hun er en leder, som tør tage beslutninger. Det er den slags ledere, folk gerne vil have i en krise. Det er selvfølgelig ikke ligegyldigt, hvilke beslutninger lederen tager, men evnen til at tage beslutninger og stå ved dem er faktisk en kvalitet i sig selv.



Man kan heller ikke beskylde Mette Frederiksen for kun at tage populære beslutninger. Det viste hun, da hun gik i mod folkestemningen og sagde nej til forslaget af forbud mod omskæring af drengebørn.



Der er kun én sag i 2020, som trækker ned i karaktergivningen. Det er naturligvis mink-sagen. Den sag ødelagde illusionen af, at Mette Frederiksen har fuldstændig styr på butikken. Sagen kostede en minister og har ført til, at Folketinget vil undersøge forløbet.



En sådan sag umuliggør en topkarakter.



Jeg giver Mette Frederiksen 11 for den udmærkede og selvstændige præstation.