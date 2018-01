Rød blok venter spændt på Løkkes ghettoudspil

Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) har sat sig et nyt mål: Ghettoerne i Danmark skal afvikles helt.

Det skal være slut med parallelsamfund, hvor borgerne lever isoleret og efter andre normer, end dem der ellers hersker i Danmark.

Og den målsætning får han overordnet set opbakning til fra venstre side af Folketinget. Men det store spørgsmål er, hvordan regeringen så vil nå det mål, lyder det.

- Det er flotte ord, men jeg mangler konkret handling, siger Socialdemokratiets politiske ordfører, Nicolai Wammen.

- Det er afgørende vigtigt, at vi får sat effektivt ind mod parallelsamfundene, fordi det er en af de allerstørste udfordringer, vi som land står over for.

- Vi ønsker ikke et land, hvor en del af befolkningen ikke anerkender de demokratiske spilleregler, ligestilling mellem mænd og kvinder og at både unge drenge og piger skal have lige muligheder for at leve et godt liv i frihed.

- Socialdemokratiske borgmestre er gået i spidsen, når det gælder om at sætte ind mod parallelsamfund. Jeg har selv som borgmester i Aarhus gået i spidsen for at lave nedrivninger i Gellerup (aarhusiansk ghettoområde, red.).

For De Radikale at se er det vigtige spørgsmål også, hvilken vej regeringen vælger for at nå sit mål.

- Mere strammerkage og symbolpolitik med DF, eller vælger de virkeligheden til med løsninger, der reelt betyder noget, lyder spørgsmålet fra politisk leder Morten Østergaard (R).

- Lad os starte med at sikre, at der går børn fra alle dele af samfundet i vores skoler. Så de vokser op sammen og dannes sammen. Det gør Danmark stærkere, mener han.

SF's partiformand, Pia Olsen Dyhr, håber, at statsministeren vil lade sig inspirere af en plan for afvikling af ghettoer, som SF forslog for snart to år siden.

- Det er nødvendigt at sørge for mere blandede skoler, børnehaver og at få langt flere kvinder med anden etnisk baggrund ud på arbejdsmarkedet, udtaler hun i en skriftlig kommentar.

- Derfor skal vi fordele udsatte borgere langt bedre, åbne boligområderne op ved at rive nogle boligblokke ned og sørge for, at børn i de udsatte områder går i skole og børnehave med børn fra alle typer af hjem.

Enhedslisten mener, at det er mangel på ressourcer, der er årsag til ghettoproblemerne.

- Det er i de udsatte boligområder i Danmark, at bandekrigens ofre bor, og hvor de dårlige politiressourcer mærkes mest, udtaler politisk ordfører Nikolaj Villumsen (EL) i en skriftlig kommentar.

- Det er børnene fra hjem med få ressourcer, som det går hårdest udover, når folkeskolen forringes og regeringen indfører fattigdomsydelser, mener han.