Rød krig: - De svigter befolkningen

Der er dømt krig i rød blok.

En krig, som kommer i kølvandet på SF's melding om, at de ikke ønsker en folkeafstemning om afskaffelsen af store bededag.

Det mener Pelle Dragsted, finans- og demokratiordfører for Enhedslisten, nemlig er 'et kæmpe svigt.'

- Det er et kæmpe svigt overfor befolkningen, fordi SF jo dermed medvirker til, at regeringen kan trumfe den her afskaffelse af store bededagen igennem, uden befolkningen nogensinde er blevet spurgt, udtaler han til Ekstra Bladet.

Pelle Dragsted lægger ikke fingre imellem, når det kommer til hans holdning om SF's afvisning af en folkeafstemning. Foto: Jens Dresling/Polfoto

- Vi har jo stået side om side med SF og knoklet imod det her foreslag. Og når vi så når til målstregen, og vi faktisk har chancen for at stoppe det, fordi der er ingen tvivl om, at en folkeafstemning ville blive et knusende nederlag for regeringen, så hopper SF fra og spænder ben for en folkeafstemning.

- Det synes jeg er meget, meget skuffende.

En holdning, som formanden for Enhedslisten, Mai Villadsen, også deler. Det har hun skrevet på Twitter.

SF er medansvarlige

- Mener du, at SF har et medansvar for, at afskaffelsen af store bededag nu bliver til virkelighed?

- Absolut.

- Jeg synes de partier, som blokerer for en folkeafstemning, de står, hvordan man end vender og drejer det, med et medansvar for, at danskerne ikke bliver spurgt, før regeringen tager den her helligdag væk fra dem, siger Pelle Dragsted og fortsætter:

- Vi har en grundlov, som giver et mindretal i Folketinget muligheden for at kræve, at et forslag skal til folkeafstemning. Og grunden til man lavede den artikel i grundloven, det var netop for at forhindre, at et snævert flertal bare kunne gennemføre et meget upopulært forslag henover hovedet på befolkningen.

- Derfor synes jeg, at SF, som ellers har været meget vokale om deres modstand til forslaget, svigter befolkningen nu.

SF har været store modstandere af forslaget om afskaffelsen af store bededag, men det betyder ikke, at de vil have det til en folkeafstemning. Og det møder skarp kritik fra Enhedslisten . Foto: Jens Dresling/Polfoto

En hård dom?

- Er det ikke en lidt hård dom at komme med overfor SF? Der er jo rigtig mange fortilfælde, hvor Enhedslisten heller ikke har krævet folkeafstemninger ved andre politiske beslutninger.

- Jeg synes helt klart, at folkeafstemninger er et redskab, man skal være varsom med at bruge. Jeg kan ingen gang huske, at vi (Enhedslisten, red.) skulle have krævet det før.

Pelle Dragsted peger dog på to årsager til, at afskaffelsen af store bededag er specielt.

- Det ene er, at regeringen ikke sagde et ord om, at de ville afskaffe en helligdag før valget.

- Dernæst griber forslaget ind i gældende overenskomster. Og det er der, mig bekendt, aldrig en lov, som har gjort før. Det er jo også derfor, en samlet fagbevægelse har krævet, at forslaget skulle sendes til folkeafstemning.

Se her, hvordan Karsten Hønge, beskæftigelsesordfører i SF, reagerede da Ekstra Bladet konfronterede ham foran Folketingssalen tirsdag.

