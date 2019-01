Rød oprydder om pamper-formand: Fornuftigt han smuttede

Der skulle have været grebet tidligere ind over for skandalerne i Akademikernes A-kasse under den nu fyrede direktør Michael Valentin. Og derfor er det godt, at toppen af den tidligere bestyrelse med formand Allan Luplau i spidsen har taget sit gode tøj og har forladt posterne.

Sådan lyder det a-kassens nye bestyrelsesformand, Thomas Damkjær Petersen.

- Set i bagklogskabens lys, skulle man tidligere have grebet ind. Det rigtig godt, at det at det kom op til overfladen, og derfor trak formandskabet sig også fra deres poster. Jeg synes sådan set, det var fornuftigt set med a-kassens øjne, at vi også fik skiftet ud i det politiske formandskab.

- Hvorfor var det fornuftigt?

- Hvis man skal have en ny start oven på en stor krise i en politisk ledet organisation, så skal der også skiftes ud i den politiske top, siger den nye bestyrelsesformand, der ligeledes er formand for Ingeniørforeningen (IDA). Desuden er han medlem af Enhedslisten, for hvem han tidligere har stillet op til Borgerrepræsentationen i København.

Rigtig set af ham

Ekstra Bladet har på det seneste afsløret, hvordan en whistleblower i a-kassen advarede Allan Luplau om både potentielle ulovligheder og vedtægtsbrud under Michael Valentin.

Alligevel sendte Allan Luplau en redegørelse til statens tilsynsmyndighed, hvor han konkluderede, at der hverken var identificeret forhold, som var i strid med straffelovens bestemmelser såvel som klare brud på a-kassens formålsbestemmelser.

Selv afviser Luplau at have misinformeret tilsynsmyndigheden, men siger, at han sagtens kan forstå, 'hvis der kan sås tvivl om, hvorvidt jeg var vågen nok som bestyrelsesformand'.

- Thomas Damkjær Petersen, mener du, at den tidligere bestyrelsesformand har levet op til sit ansvar i det her forløb?

- Det har jeg ikke nogle kommentarer til. Han har truffet beslutningen og har trukket sig som formand på et tidspunkt, hvor han godt kunne se, at han måtte forlade posten for, at man kunne få en fornuftig fremtid i a-kassen. Det, synes jeg, var rigtig set af ham.

Se også: Fortroligt notat: Pamper-formand fuld af løgn

Se også: Se beviserne: Pamper-formand snorksov

Rigtig dårlig moral og etik

Ekstra Bladet har over de seneste måneder beskrevet, hvordan Michael Valentin har brugt medlemmers penge på alt fra store vinregninger til leje af tomme lokaler på en højskole, hvor en god ven er bestyrelsesformand.

- Det har været en rigtig dårlig omgang med medlemmernes penge, konstaterer den nye bestyrelsesformand.

- Det har direktøren håndteret rigtig skidt, og derfor er han også blevet afskediget. Det er rigtig dårlig moral og etik, der er foregået fra direktørens side, og sådan skal det ikke foregå. Det skal der rettes op på.

- Hvordan vil du gøre det?

- Jeg tror, at det er rigtig vigtigt, at få ansat en ny direktør. Det har vi sat i værk og har lagt en tidsplan med det konsulentfirma, vi bruger til at hjælpe med at finde en ny direktør. Så forhåbentlig kan vi ved udgangen af marts pege på, hvem det skal være.

- Samtidig er der iværksat nogle ledelsesinstrukser, for det er klart, at vi skal sikre, at sådan noget ikke kommer til at ske fremad. Derfor er der nedsat et governance-udvalg i vores bestyrelse, som skal sikre, at der er de rigtige snitflader mellem, hvem der træffer hvilke beslutninger på hvilke tidspunkter, og hvem der har ansvaret for udgifterne i organisationen. Der skal altid være fire øjne, der kigger på dem.

- Men jeg vil ikke afslutte et governance-arbejde, før vi har den nye direktør inde over. Det skal den nye direktør være med til at præge.

Tilliden skal genoprettes

- I opretter en whistleblower-ordning. Hvordan kommer den konkret til at fungere?

- Vi er ikke så langt i processen, så jeg ved det. Men vi vil bruge en ekstern, som man kan henvende sig, hvis man opdager noget forkert i organisationen.

- Hvad vil du gøre for, at medlemmernes og medarbejdernes tillid bliver genoprettet?

- Vi har allerede afholdt et personalemøde, hvor jeg var til stede og fortalte medarbejderne om mit syn på, hvordan samarbejdet skal foregå fremadrettet. Det handler om at få genoprettet tilliden mellem medarbejderne og ledelsen. Det er et rigtigt vigtigt perspektiv fremadrettet for den politiske ledelse, at der er rigtig god kommunikation mellem deres tillidsfolk og den kommende ledelse. Det er et enormt vigtigt signal at sende til medarbejderne, at bestyrelsen bakker op om, at man bruger hinanden positivt i hele organisationen. Det vil skabe en bedre arbejdsplads til glæde for vores medlemmer.

Tror ikke, at der kommer overraskelser

Det sidste kapitel a-kasse skandalen er imidlertid endnu ikke skrevet. Statens tilsynsmyndighed STAR har sat Kammeradvokaten til undersøge sagen, og denne undersøgelse er endnu ikke færdiggjort.

- Kan du afvise, at der skal drages yderligere konsekvenser, når tilsynsmyndigheden kommer med dens undersøgelse?

- Selvfølgelig kan jeg ikke afvise det, for jeg kender den ikke. Jeg tror ikke, at der kommer overraskelser frem, men jeg venter spændt på at få den undersøgelse, så vi har den til at arbejde konstruktivt videre på.

- Er du stødt på nogle ting, som ikke har været fremme, og som er kritisable?

- Nej, det har jeg ikke, siger Thomas Damkjær Petersen.