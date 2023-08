Rød tænketank slagter skatte-Mette: - Komisk

Når regeringen væver skattelettelser sammen med en ny doktrin om manglen på arbejdskraft, så udelader de behændigt at fortælle et stykke vigtig fakta.

Det viser en dugfrisk analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE).

Skattelettelser er simpelthen en elendig kur mod manglen på hænder i det offentlige, hvor Danmark mangler alt fra sosu-hjælpere til fængselsbetjente.

Analysen viser, at regeringens skattereform, som den er formuleret i regeringsgrundlaget, kun giver omkring 100 nye sygeplejersker og cirka ti nye politibetjente.

- Det er helt skævt at stille det op, som om man hjælper velfærdsmedarbejderne. Når man i virkeligheden sparer på velfærden for at få råd til skattelettelser.

- Det er et lidt komisk argument for at give skattelettelser, konstaterer analytiker Gustav Elias Dahl.

Skidt løsning

- Mette Frederiksen pointerer jo netop, at hun prioriterer skattelettelser i bunden til eksempelvis den enlige sygeplejerske med børn, så man har bedre mulighed for at fastholde hende på det offentlige sygehus. Det betyder vel også noget?

- Det er klart, at det har nogen effekt. Vi kommer jo heller ikke frem til et rundt nul. Men hvis hensigten er at løse rekrutteringsudfordringerne i velfærden, så er der altså bare nogle langt mere effektive måder at bruge pengene på.

- Samlet set vurderer vi, at de her skattelettelser øger arbejdsudbuddet inden for velfærdsfagene med en til to promille. Effekten er minimal i forhold til, hvor stort et beløb, man vil bruge, påpeger han.

Politisk ordfører Rabjerg fastholder, at skattelettelser vil afhjælpe manglen på arbejdskraft. Foto: Ernst van Norde

Den store klinge

Socialdemokratiet giver ikke meget for AE's analyse. Skattelettelser hjælper på manglen på arbejdskraft, lyder det.

- Christian Rabjerg Madsen, hvorfor ikke sige ligeud, at når I sænker skatten, så er det ikke for at skaffe hænder - men af andre årsager?

- For det mener jeg ikke. En skattereform giver 4000 i strukturel beskæftigelse. Og den er socialt afbalanceret. Så det er klart også med henblik på at hæve den strukturelle beskæftigelse.

- Det lyder flot, men når man zoomer ind, så giver det kun omkring 100 sygeplejersker - det er vel en mere sand historie end tallet 4000?

- Nej, det mener jeg ikke. Vi mangler sygeplejersker, ja. Men vi mangler også industriteknikere, vvs'ere og håndværkere, der kan stille vindmøller op. Vi mangler arbejdskraft på en lang række områder. Skattelettelser bidrager ganske betragteligt til at øge den strukturelle beskæftigelse. Så har vi særlige udfordringer på det offentlige område. Her giver vi blandt andet seks milliarder til bedre løn.

- Vi gør noget på den store klinge. Og vi gør noget specifikt for at sikre nøglemedarbejdere i velfærdssamfundet, påpeger Christian Rabjerg Madsen.