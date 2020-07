Røde Kors erkender fejl

Efter Ekstra Bladets henvendelse lægger Røde Kors sig nu fladt ned og erkender, at der er grundlæggende fejl i den rapport, der konkluderede at antallet af ensomme er mangedoblet under coronakrisen.

Ekstra Bladet ville gerne have interviewet generalsekretær Anders Ladekarl, fordi det var ham, der gik i pressen med undersøgelsen. Men den opgave vil han ikke tage på sig.

I stedet svarer politisk chef i Røde Kors Kirsten Marie Kristensen, der ifølge hende selv bærer ansvaret for undersøgelsen.

- Der er en fejl i undersøgelsen, og det er vi rigtig kede af, for vi er ikke i tvivl om, at det ensomheds-problem, der var før coronakrisen, det er blevet værre, siger hun.

- Hvad bygger du det på, når der er fejl i jeres undersøgelse?

- Det kan vi mærke, når vi er ude og snakke med folk. Desuden svarer 18,6 procent, at de ofte føler sig isoleret fra andre, og der er lavet en undersøgelse på Aarhus Universitet, der viser det samme, men den er ikke sammenlignelig med vores.

Rigtig ærgerligt

- To ensomheds-forskere mener, at det er urealistisk, at der nu skulle være en million svært ensomme i Danmark, som I har sagt. Virker det realistisk på dig?

- Vi er enige om, at det er rigtig ærgerligt, at tallene ikke kan sammenlignes med tidligere undersøgelser. Men tallene er stadig høje for, hvor ofte folk føler sig isoleret fra andre. Vi er enige om, at man ikke kan lave den ensomheds-score, men det ændrer ikke på, at der er et stort ensomheds-problem i Danmark.

- Men er det blevet et større problem, som I hævdede?

- Ja. Men vi anerkender, at vi ikke kan bruge denne undersøgelse til at vise det. Der er behov for at gøre noget ved ensomhed i Danmark, og mange fortæller, at det har forværret deres ensomhed.

Vil ikke lave om

- Men er vi enige om, at man får dobbelt så mange ensomheds-point hos jer i forhold til andre undersøgelser?

- Jeg har sagt, at det ikke kan sammenlignes, og at vi ikke kan lave den score. Hvorfor bliver du ved med at spørge om det?

- Vil I lave undersøgelsen om?

- Det vil vi umiddelbart ikke, og hvis det skal give mening, så er det ikke lige nu, vi gør det, siger Kirsten Marie Kristensen.