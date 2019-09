'Røde Pernille' køber kæmpe gård med millionær-kæreste:

Undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) og kæresten Lars Bernhard Jensen, der blev mangemillionær på et gunstigt aktieprogram i Nets, har investeret knap 3 mio. kroner i en kæmpe gård på 334 kvadratmeter på Bogø.

De mange kvadratmeter skal dog ikke danne ramme for et snarlig samliv mellem de to, men i stedet bruges som sommerhus. Det oplyser Pernille Rosenkrantz-Theil til Ekstra Bladet.

Den idylliske bolig har 12 værelser, et køkken og tre badeværelser. Til gården hører også en 4.391 kvadratmeter stor grund, hvor man kan nyde udsigten ud over vandet og den smukke ø, der ligger mellem Sjælland og Falster.

Børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) og kæresten Nordea-chef og mangemillionær Lars Bernhard Jensen. Foto: Ritzau Scanpix og PRIVATFOTO

Selv om de to står sammen på skødet sammen, som Se og Hør også kunne berette i sidste uge, så er der altså ingen aktuelle planer om, at de to skal bo sammen. Det skriver Pernille Rosenkrantz-Theil til Ekstra Bladet i en SMS, da hun hun bliver spurgt om baggrunden for købet:

- Nej, vi skal ikke flytte sammen. Sommerhus, skriver ministeren.

Knap 3 mio. kr. har Pernille Rosenkrantz-Theil og Lars Bernhard givet for deres landlige idyl. FOTO: Per Rasmussen

I følge Tinglysningen fik parret skøde på ejendommen i sommer, og de ejer 50 procent hver.

Lars Bernhard er i dag leder i Nordea, men var indtil juni i år ansat som chef i den meget omdiskuterede betalingsservice Nets, der blandt andet skovler penge ind på at drive Dankortet, e-boks og NemID.

Han var blandt de omkring 70 ledende medarbejdere, der blev tilbudt at være med i et særdeles lukrativt aktieoptionsprogram, da Nets skulle børsnoteres i 2016.

Og det har i dag gjort ham til mangemillionær med en egenkapital i sit firma på 30,4 millioner kroner. Alligevel er gården ikke købt kontant.

I stedet er købesummen på 2.995.000 kr delvist finansieret ved et realkreditlån på 2.256.000 kroner hos TOTALKREDIT til en negativ rente på 0,3412 procent - og en aftalt løbetid på 20 år.

Der er en fantastisk udsigt fra Pernille Rosenkrantz-Theils og Lars Bernhards nye sommerhus på Bogø. FOTO: Per Rasmussen.

Som Ekstra Bladet kunne fortælle for nylig, så har Pernille Rosenkrantz-Theil og Lars Bernhard Jensen dannet par i et par år. De har i dag også hver deres lejlighed på Frederiksberg.

Bond-babes barndomshjem

Den danske model og skuespillerinde Cecilie Thomsen, der har haft en birolle i en Bond-film, er opvokset i Rosenkrantz-Theil nye sommerhus. FOTO: Ritzau Scanpix/ Morten Bjørn Jensen

Pernille Rosenkrantz-Theils og Lars Bernhards nye lystgård har tidligere haft en meget prominent beboer. Således har det i følge Ekstra Bladets oplysninger været model og skuespiller Cecilie Thomsens barndomshjem. Hun blev internationalt kendt for sin rolle som professor Inga Bergstrom i James Bond-filmen Tomorrow Never Dies - og for sit forhold med rockstjernen Bryan Adams.

I følge de lokale arkiver hed Rosenkrantz-Theil nye gård oprindeligt Birkagergård og blev opført helt tilbage i 1850. Den har blandt andet også tidligere huset ritmester Arnold Andersen, der overtog Birkagergård i 1920. Arnold Andersen har spillet en fremtrædende rolle i øens historie og havde frem til sin død haft hverv som sognerådsformand, sognefoged, formand for elektricitetsværket, børneværnsudvalget, socialudvalget, skolekommissionen og sygeplejeforeningen.